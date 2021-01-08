你看過《靈魂急轉彎》了嗎？快來日本 Disney+ 官網做一個專屬你的小靈魂！

目前正熱映中的《靈魂急轉彎》是由皮克斯動畫工作室所製作，雖然是動畫片，不過主要還是給大人朋友看的，，

小朋友大概比較難以理解它背後想要傳達的意義。而動畫片中的主角喬，在不小心掉落人孔蓋後重傷昏迷靈魂出竅，變身為水藍色的小靈魂，與原來的造型雖然有些相像，不過整體看起來可愛許多，你想不想也擁有一個這樣的小靈魂呢？

日本 Disney+ 官網就推出了靈魂角色產生器「マイ・ソウル・ジェネレーター 」（My Soul Generator），讓喜歡《靈魂急轉彎》的朋友，都可以親自動手製作專屬於自己的小靈魂！我們可以自由選定喜歡的臉型、髮型、五官、身型，還可以挑選可愛的配飾，雖然這裡的選項沒有像一般的頭像產生器提供那麼多的細節，不過還是可以嘗試找到最接近自己長相的組合。

製作完成後，可以輸入自己的暱稱，並寫下這輩子讓你最動心、覺得最棒的事情後，就可以將自己的小靈魂送到首頁上排排站，點擊首頁上的小靈魂們，還可以看到其他網友的暱稱與留下的一句話唷！有興趣的朋友，可以一起來試試。

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網頁畫面：

開啟網頁後，就可以看到排排站的小靈魂，每一個都是網友所製作出來的唷！等等你做好的小靈魂也會出現在這邊。

 

將網頁往下拖曳一點，就可以看到下圖畫面，點擊左側的藍色按鈕，進入靈魂角色產生器。

 

接著點擊同意利用規約，再按下下方的按鈕。

 

這邊就可以正式開始製作自己的小靈魂了。可自訂包含臉型、髮型、眼睛、眉毛、嘴型、配飾與身型。完成後，點擊下方的按鈕即可進入下一步。

 

在格子中輸入暱稱後，點擊下方的按鈕。

 

這邊可以留下自己覺得最心動、最棒的事，當然你也可以輸入任何你想說的話。然後按下下方的按鈕，就完成了。

 

做最後的確認，再次按下按鈕就可以將自己的小靈魂送到首頁去。

 

點擊任一個小靈魂就可以看到其他人留下的一句話哦！

 

將網頁往下拉一點，就可以看到剛剛製作靈魂角色，可再次編輯，或是點擊下方的按鈕，將它保存下來。

 

不過並不能只單純儲存靈魂角色，而是提供兩種圖片組合可選擇，點擊圖片下方的按鈕會在新分頁開啟圖片，再使用滑鼠右鍵將圖片另存下來即可。

 

最後更新：01-08, 2021 上午 11:48

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