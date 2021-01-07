Parkour Flight 跑酷後空翻比賽，沒翻好就會有各種摔啊～～～（iPhone, Android）

在網路上經常可以看到一些跑酷的影片，在街頭巷尾、公園、樓頂等處，運用各種的彈跳技能，，

翻山越嶺的流暢動作，看起來真的超級厲害！沒有特別練過的真的不可輕易的嘗試，如果真的很想要體驗一下，或許可以到「Parkour Flight」這款遊戲中來試試。

它是一款具有跑酷元素的遊戲，讓遊戲中的選手站在一定的高度，然後利用前空翻或後空翻的方式，成功落在指定範圍中就可以過關。每個關卡都需要經過三回合的考驗，必須完全通過才能順利晉級，如果失敗就會失去一顆「心」，當 3 顆「心」都用完還無法過關，就必須重新挑戰該關卡。

操作方式很簡單，無論是調整出發的角度還是翻滾的動作，都只需要簡單的點擊，然而「何時該放手？」才是其中困難的地方，必須依落地的位置來衝量角度與空中翻滾的圈數，在適當的時機放手，選手才能完美的以雙腳落地！

不過就算試了很多次都不成功也沒關係，至少還能欣賞到選手的各種摔，有時候看他摔到自己都覺得脖子痛痛的了，透過遊戲獲得的金幣可以用來升級技能，解鎖更多翻滾的技巧，或也可以用來購買新的造型唷！對跑酷感興趣的朋友，可以一起來玩看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Parkour Flight
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Alexander Bukharev
  • 官方網站：http://bukharevapps.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

初次開啟遊戲時會有基本的玩法教學，長按螢幕任一處即可讓選手的身體向前傾倒。

 

到一定角度後放開手，選手就會跳起，此時再長按左下角的「翻滾」按鈕。此時選手就會開始空中翻滾，到一定程度時放開手，就可以完美落地！

 

接著還有不同的起始姿勢可以練習。

 

練習完後就可以正式進入關卡列表，必須在前面的關卡獲得一定的星數才可解鎖下一關。點擊「PLAY」從第一關開始吧！

 

每個關卡都有多個小關，必須全數完成才可過關。在落地時，必須落在四面旗子中間的範圍內，且需雙腳落地，超出範圍或各種摔倒姿勢都算失敗，皆會扣除一顆「心」。

 

全數過關就可以獲得金幣獎勵，沒有失血過關可獲得三顆星。失去一顆「心」就會失去一顆「星」！

 

接下來就是瘋狂的挑戰各種後空翻、前空翻，以及欣賞各種的摔倒姿勢。

 

左下角可視場景需要來切換前、後空翻及翻滾的方向。

 

當金幣數量足夠時，可到上方來解鎖各種翻滾姿勢、升級技能，還可以購買不同的造型哦！

 

最後更新：01-07, 2021 下午 4:57

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