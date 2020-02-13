JumpHunter 不需把手機放身上的跳繩計數器（Android）

之前曾介紹過一款跳繩計數器「Jump Rope Counter」它可以在你跳繩時一邊幫忙計數使用時必須將手機放在身上，

不過若只是單純放在口袋可能會有不小心掉出或因晃動影響跳繩的狀況最好能固定在臂套或是運動腰包上但若你沒有相關的裝備又很想讓手機來幫你記錄跳繩的次數那麼你可以改用「JumpHunter」這個 App。

它同樣也是跳繩計數器但使用時不需將手機放在身上只要放在一旁的地板上即可因為它是透過＂聲音＂來計數的！初次使用時程式會要求使用者輸入體重以便之後用來估算消耗的卡路里數輸入完畢後就能開始使用。

在計數期間可以透過螢幕了解目前的進度程式也會計算每分鐘平均次數給你參考在結束計數後會將記錄保存下來包含每日的總次數、每回運動的時間、消耗的卡路里數等並會做出統計圖表讓你能夠更清楚掌握自己的運動狀況唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： JumpHunter

JumpHunter 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Marino Ladis

Marino Ladis 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 6.0 以上版本

Android 6.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「JumpHunter」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 初次使用需先設定體重按下「GET STARTED」就能正式進入。之後需計數時只要按下方的按鈕啟動後將手機放在靠近但不會被跳繩掃到的地板上就可以開始跳繩。

第2步 每回啟動計數器後都會進行「校準」（Calibrating）需先跳個 5~10 下之後才會開始正式計數。停止跳繩後按下「停止」鍵即會保存紀錄。

第3步 點擊左上角可展開選單點入「Statistics」就能看到你的跳繩紀錄囉！