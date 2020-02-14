Walkie-talkie 即時對講機，頻率對了就能開聊！（iPhone, Android, 網頁版）

現在手機通訊已經相當的方便，無論是打電話或是透過各種的通訊軟體，都很容易可以與遠方的人進行聯絡溝通，不過如果要說到＂即時通訊＂，使用「對講機」是更加直接的方式，只要雙方訂好相同的頻率就能隨按隨講，當然啦！一般的無線對講機還是會有最遠距離的限制，但「Walkie-talkie」就沒這困擾了

「Walkie-talkie」是一款即時對講機 App，同時支援網頁、iOS 與 Android 系統，只要打開網頁搭配麥克風或有下載此 App 的行動裝置，調整到相同的頻率並開啟電源就能即時通訊！可一對多通話，無論是與自己的親朋好友約定使用，或是無聊時想在線上隨機找人聊天都沒問題。

在使用前需先設定好要使用的頻率，開啟電源後就能看到目前在相同頻率的連線數有多少個，按下按鈕就能與對方通話，只要開啟電源就算跳離程式或關閉螢幕，依然可以聽到他人的對話內容，在程式中也提供「呼叫」功能，可點擊呼喚其他在線的使用者一起加入對話，感覺十分有趣，也許有機會可以在上頭交到不錯的朋友哦！有興趣的可以試試看

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Walkie-talkie

Walkie-talkie 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Picslo Corp

Picslo Corp 官方網站： https://walkie-talkie.io/

https://walkie-talkie.io/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 開啟程式時，會隨機跳至一個頻率，初次點擊「電源」鍵會需要同意使用錄音功能

第2步 點擊上下箭頭可調整頻率，或是點擊小螢幕可手動輸入指定頻率接著點擊「電源」就能看到上方顯示有幾個連接數，「1」代表除了你本人之外，尚有另 1 人，所以「2」就代表有另外 2 人在線上（測試當下不知道，原來還有另一個陌生人在線上，被嚇了一跳，情急之下就離線了 XD 真是抱歉！）

第3步 點擊「音符」可呼叫線上其他人，需按著下方的「push to talk」講話對方才聽的到哦！點擊右上角的「滴管」可更換背景色，有十多種顏色可選擇