好可愛的花園鰻，在手機裡就能養！～「治癒的斑鱔花園育成遊戲」（iPhone, Android）

許多人對花園鰻的認識都去沖繩旅遊在水族館裡看到時開始不知道大家初次見到時是什麼樣的感覺，

對有密集恐懼症的我來說其實挺衝擊的！不過數量少的話又好像還能接受甚至覺得有點可愛但對大多數的人來說盯著這些花園鰻在水裡的模樣應該還蠻療癒的吧！

因此就出現了這款「治癒的斑鱔花園育成遊戲」以花園鰻為主角的慢步調養成遊戲如果你特愛花園鰻也許可以考慮在手機裡養養看。遊戲將手機變成了一個小型的水族箱提供 5 種不同花色品種的花園鰻供玩家選擇照顧的方式則相當簡單4 天只需餵食 1 次每週清掃 1 次即可。

從 1 隻開始養每回餵食或清掃後可獲得「愛心」回禮隨著時間經過每次打開水族箱也都能獲得一些「愛心」獎勵不過離開時最多只能保存 24 小時的量所以建議玩家們每天至少都要打開來看一回基本上不用花太多時間操作而是可以把時間留下來欣賞花園鰻們的可愛姿態。

而這些收集下來的「愛心」可以到商店裡來新增更多的花園鰻也可以選擇加入熱帶魚、小丑魚、水母甚至是海豚等生物讓水族箱有更多元豐富的感覺哦！喜歡花園鰻的朋友快來試試吧！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 治癒的斑鱔花園育成遊戲

治癒的斑鱔花園育成遊戲 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： mozukuapp

mozukuapp 官方網站： https://twitter.com/iyashi_ikusei

https://twitter.com/iyashi_ikusei 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 6.0 以上 / Android 2.3.3 以上版本

iOS 6.0 以上 / Android 2.3.3 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次開啟遊戲先選擇 1 隻想要養的花園鰻按下「OK」。接著就會有簡單的玩法教學4 天餵食一次每週打掃一次即可。

現在學習怎麼餵食點擊下方的「餵食」飼料就會從上方緩緩飄下此時花園鰻就會伸長了牠的身體準備大快朵頤。

在畫面上方會顯示目前的滿腹度與清潔度當清潔度低於 100% 時其實就可以打掃一下。每週一次只是最低限度哦！點擊下方的「掃除」即可清理水族箱。

每回清理水族箱後可以收到花園鰻給的「愛心」回禮不過中文介面的翻譯似乎有些問題寫上了「送你花園鰻當作禮物」切換成英語介面就可知道其實是在說「花園鰻送你禮物」而不是送你花園鰻大家看到時不要太開心哦！

當「愛心」收集到一定的數量後可以到「商店」來新增更多的花園鰻或是其他的海裡生物。

點擊最右側的「更改名字」可以幫花園鰻取名字不過有點難操作因為必須點到左圖名稱旁的小圖示才能進入編輯畫面不太好點呢！而且改了名字其實平常也看不到啦～

由左下角點入「設定」這邊可切換語系在上方的「BGM」可開關背景音樂除了預設的曲目外也可以在「商店」裡用「愛心」解鎖更多其它的音樂哦！