去古哥搜尋都不小心點到廣告？那你應該會需要「Google Search Ads Highlighter」（Chrome 擴充套件）

絕大多數人想要查詢資訊的時候第一個都會想到去用 Google 搜尋不過在搜尋結果的前幾項通常都是「廣告」，

雖然 Google 都有標示「廣告」字樣但因為整體與其它真正的搜尋結果差異不大若沒有特別注意還是可能會不小心點進去看。

如果很不想去點到廣告的話可以來安裝一下「Google Search Ads Highlighter」這款 Google Chrome 的擴充套件它可以在你搜尋資訊時自動將搜尋結果列中的「廣告」全都加上底色標示讓你可以將廣告與真正的搜尋結果更清楚的做出區別。

下載安裝後不需做任何的設定即可自動套用不過它還是有提供兩項樣式設定可以讓使用者做調整包含底色區塊的顏色以及透明度的設定這部份的調整也是會即時更新的即調即套用提供給經常按到廣告的朋友參考囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Google Search Ads Highlighter

Google Search Ads Highlighter 軟體版本： 1.0.2

1.0.2 軟體語言： 英語

英語 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 109KiB

109KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 平常在 Google 搜尋時前幾個搜尋結果經常都會是「廣告」雖然有標示但還是難免會去點到。

第2步 開啟下載網址點擊右上角的「加到 Chrome」再按下「新增擴充功能」即可將程式完成安裝。

第3步 之後在 Google 搜尋時廣告的部份就會自動加入底色標示讓你更容易辨識。

第4步 點擊工具列上的程式圖標可展開設定選單可更改顏色與調整透明度。

第5步 所做的調整都可以立即看到效果。