以前我們都會擔心長時間使用電腦會讓眼睛疲勞、近視加深，但現代人更經常近距離使用手機，更應該重視眼睛的保養，而我們去做視力檢查時，眼科醫師有時會教我們一些眼睛保健的方法，像是看遠看近、眼球運動…等，但會照做的人應該非常少吧！

如果離不開手機，不如就讓它成為眼睛保健的助手，只要下載「視力回復スマホ老眼クリニック」每天花幾分鐘的時間，就能做完一回合六組的保健小運動，可鍛煉眼睛周圍的肌肉，訓練動態、立體、瞬間視力…等，還會帶著使用者做簡單的眼周按摩，舒緩眼睛的疲勞感。每做完一個小運動可增加 1 點能力值，目標是希望大家每週可以做 5 回合。

另外程式還提供眼睛年齡的檢測方式，先輸入自己的實際年齡，接著在畫面中會出現 1~20 的數字，依序點擊到最後並記錄所花費的時間，就會告訴你眼睛的年齡是多少了，不過我想這部份應該僅供參考而已啦！想要好好保護眼睛，還是得注意看書、滑手機、使用電腦的距離與時間，適當的休息才是更有效的保養之道哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 視力回復スマホ老眼クリニック

視力回復スマホ老眼クリニック 軟體語言： 日文

日文 開發人員： MASK LLC.

MASK LLC. 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.1 以上

iOS 7.0 以上 / Android 4.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

先點入「紅色按鈕」開始訓練，有六種的訓練方式可一一嘗試。

「動體視力」有四種難度，簡單與一般可直接使用，困難與惡魔等級則需看廣告後解鎖。選擇難度後再按下「紅色按鈕」進入。

開始時會從上方掉下各種方向的 C，依序在畫面上劃出缺口方向，掉下來的速度會越來越快，直到時間結束。

最後會告訴你看了幾個、對了幾個，並在雷達圖該項目上增加 1 點做記錄。

「立體視力」則是利用 3D 圖卡來進行，需將螢幕橫放。

接著就會顯示一張 3D 圖卡，盯著它看認真的看，看看你是否能進入 3D 空間看到隱藏在其中的圖形。不論看不看的出來都可以按右下角的箭頭展開選單，點入「藍色按鈕」查看答案。

如果看出來了，就按下「OK」，看不出來的話就按下「白色按鈕」再看一次。

「瞬間視力」會用四種表情符號排成一個十字，並快速的閃過，需注意十字的中心是什麼表情，然後在下個畫面選出正確的答案。

「眼筋力」以六個步驟來鍛煉眼周的肌肉，讓眼球跟著紅點走就對了，會逐漸加快速度並改變不同的行進方向。

「ピント」有「遠方凝視法」與「遠近交差法」兩種方式交錯出現，第一種是請你找個遠一點的目標物盯著它看 30 秒，第二種則是會請你輪流盯著近的手指與遠方的目標物，各 3 秒進行 10 回合。程式會幫忙計時並以音效提示。

「疲勞回復」則是會帶著使用者按摩眼周的幾個點，每個點按壓 5 秒鐘，程式一樣會以響鈴提示。每一種訓練項目做完都可累積雷達圖上的能力值，開發者希望大家以每週做到五回合為目標。

最後如果想測試一下自己的眼睛年齡，在主畫面點入「藍色按鈕」先輸入自己的實際年齡後，即可準備開始檢測。

在畫面上會出現 1~20 的數字，從 1 依序點擊到 20 即會依所花費的時間判定你的眼睛年齡囉！