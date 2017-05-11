以前都習慣把待辦事項寫在便利貼上，然後貼在辦公桌的隔板或是電腦螢幕邊緣比較不容易被忽視的地方，但現在大部份都用手機的待辦事項 App 來做這件事，雖然有些支援桌面小工具，可以將待做的事項列在桌面方便查看，但相信還是有人會忽略它，如果你就是其中之一，那就用「I Remember」把待辦事項直接放在手機的鎖屏畫面吧！

要使用手機之前肯定是需要先解鎖螢幕的，也就是說每次在解鎖螢幕時你就會被提醒一次，當完成某件事時，直接在鎖屏畫面上向右滑即可標示完成，想要刪除也只要簡單向左滑，甚至在任何時候有突發奇想的 idea，在鎖屏畫面就可直接快速記錄下來，完全不需要開啟主程式，用最少的使用步驟就能達到最直接的提醒效果。

程式提供個人化的設定項目還蠻多的，有三種鎖屏安全強度可選擇，可自行決定是否要搭配手機原來的鎖屏功能一起使用，或是不想讓任何人隨意看到待辦事項的內容，也可在解鎖原來的鎖屏畫面後，才讓「I Remember」的畫面出現，又或是你只想讓某些重要的待辦事項顯示出來也沒問題。

而其所提供的鎖屏畫面不論是背景、字體的設計，看起來都很舒適有質感，是一款美與實用兼具的待辦鎖屏 App，常遺忘待辦事項的朋友，可以參考看看哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： I Remember

I Remember 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Applanet

Applanet 官方網站： https://www.facebook.com/applanet.iremember

https://www.facebook.com/applanet.iremember 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上

Android 4.1 以上 網路需求： 不需網路也可使用

不需網路也可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「I Remember」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟主程式，可在下方輸入待辦事項。

若沒有指定日期就會歸入當日的待辦事項中，點擊事項可開啟功能列，可手動調整日期或是時限，也可再次編輯內容或是改變顏色標記。

點擊左上角展開選單，有許多設定功能可以使用。程式也會在上面顯示一些名言，這些名言也可顯示在鎖屏畫面中。

在「Application Settings」可修改一週的開始日，最下方可調整待辦事項的排序方式，依開始日、結束日或是新增事項的日期先後。

在「Lock Screen Settings」可選擇解鎖方式，有滑動、數字密碼、圖形密碼三種方式，也可不使用鎖屏功能。

往下拉到「Lock strength」鎖屏的強度，預設為「Weak」最弱等級，可使用 Home 鍵解鎖，並且會顯示在原來的鎖屏畫面之上（若沒停用原來的鎖屏功能）。「Normal」一般等級不可使用 Home 鍵解鎖，且待辦事項會顯示在原來的鎖屏畫面之下。「Strong」最強等級則是一般等級再加上禁用狀態列與下方的虛擬按鍵。

桌布的部份則會隨機變換，可到「Select wallpaper」勾選喜歡的背景圖，也可點擊右上角的「ADD」加入自己的圖片。

啟用後每次解鎖螢幕就可以看到待辦事項，在上方時常會出現使用的小撇步可以了解一下。若有開啟名言顯示的話，就會在下方看到。

點擊「＋」可新增待辦事項。

在事項上右滑標記完成，左滑則可刪除。

雙擊可編輯待辦事項，長按則可調整順序。點擊右上角可展開功能列，可鎖定編輯功能讓在鎖屏上僅可查看不可做其它的動作。解鎖方式在空白處向右滑或是單擊下方的「鎖頭」也可解鎖，長按「鎖頭」的話則可進入主程式。