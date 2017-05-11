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Screen On Toggler 可長駐通知欄的螢幕恆亮快速開關（Android）

為了讓手機的電力可以更持久，在螢幕顯示的設定項目中有個「休眠」的功能，可讓手機在閒置一定時間後就自動關閉螢幕，避免電量的消耗，但有時可能在閱讀較長篇的文章或是查看地圖…等，就會希望螢幕不要自動變暗，每次都要再到設定中調整也是太累了，這時可以使用之前介紹的「保持螢幕開啟」，將指定的 App 加入清單後，在使用這些 App 時，螢幕就會保時恆亮狀態。

但如果你不想用指定的方式，而是想需要時可快速啟用恆亮功能的話，就可以參考這款「Screen On Toggler」，它可長駐在通知欄中，需要時只要下拉通知欄就可以快速啟動，不需要時同樣也可立刻恢復原設定，要開要關都超便利。

在主程式中還有提供休眠時間的調整功能，最小單位可設定到秒數，所以若你覺得系統給的最短休眠時間還是太長時，就可以自己手動輸入希望的休眠秒數，但最短還是要從 10 秒鐘起跳啦～希望螢幕開啟的時間長短能更自在調整的話，「Screen On Toggler」會是不錯的輔助工具。

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Screen On Toggler
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Malcolm Lim
  • 官方網站：http://www.androidsupernova.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 1.6 以上
  • 網路需求：不需網路也可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Screen On Toggler」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

下載後開啟就可以在上方看到一個「小燈泡」圖示，當需要讓螢幕恆亮時，只要下拉通知欄點擊即可快速切換為恆亮模式。

 

恆亮模式時「小燈泡」會轉為點亮的狀態，欲恢復原來的休眠設定時，一樣下拉通知欄點一下即可還原設定。

 

在主程式中「Screen Timeout Settin」可設定休眠時間，預設為 1分鐘，最短可設定為 10 秒鐘。

 

 

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