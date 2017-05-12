抽籤在不作弊的情況下，靠的往往是運氣，要是抽的是獎賞、好事，被抽中那就是籤運好，但要是抽的是勞力活或是懲罰那就是籤運差啦！但抽籤這件事只能交給命運嗎？有一群大學生想出利用簡單的小遊戲讓你能決定自己的命運。
「抽籤比速度」提供兩種抽籤方式，一種是「靠實力」透過比點擊速度的方式來決定輸贏，在 10 秒內點擊數較多的人獲勝，不過一次只能兩個人參賽，若是有多人參與的話，可兩兩一組進行淘汰賽，如此抽籤的過程也能增加許多緊張刺激的樂趣哦！
另一個則是「靠運氣」最多可同時 8 個人參加抽籤，程式會自動產生對應人數的「選我」按鈕，每個人自己選定一個按鈕後依序點擊，其中只有一個按鈕會中獎。比起一般的抽籤方式，這樣的抽籤結果是不是會人甘願許多呢？XD 有興趣的朋友可以嘗試看看。
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：抽籤 比速度(就決定是你了)
- 軟體語言：繁體中文
- 開發人員：HuangYuKai
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.4 以上
- 網路需求：不需網路也可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「抽籤比速度」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
操作畫面：
開啟後選擇要使用的抽籤方式，「靠實力」一次兩人比賽，按下「OK」後即開始 10 秒倒數。
點入就要開始狂點，10 秒咻一下就過去了，第一個人結束後，緊接著換第二個人，一樣的方式進行，結束後就會直接公佈是誰贏囉！
「靠運氣」的話，參與人數可 2~8 人，設定好人數後按下「START」，畫面上就會出現與抽籤人數對應的按鈕，可一人先選好一個按鈕，然後自己按下。
被按過又沒事的話「選我」按鈕字體會反灰，若是中獎時，則會在下方顯示「就是你了！！！」。