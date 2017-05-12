抽籤在不作弊的情況下，靠的往往是運氣，要是抽的是獎賞、好事，被抽中那就是籤運好，但要是抽的是勞力活或是懲罰那就是籤運差啦！但抽籤這件事只能交給命運嗎？有一群大學生想出利用簡單的小遊戲讓你能決定自己的命運。

「抽籤比速度」提供兩種抽籤方式，一種是「靠實力」透過比點擊速度的方式來決定輸贏，在 10 秒內點擊數較多的人獲勝，不過一次只能兩個人參賽，若是有多人參與的話，可兩兩一組進行淘汰賽，如此抽籤的過程也能增加許多緊張刺激的樂趣哦！

另一個則是「靠運氣」最多可同時 8 個人參加抽籤，程式會自動產生對應人數的「選我」按鈕，每個人自己選定一個按鈕後依序點擊，其中只有一個按鈕會中獎。比起一般的抽籤方式，這樣的抽籤結果是不是會人甘願許多呢？XD 有興趣的朋友可以嘗試看看。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 抽籤 比速度(就決定是你了)

抽籤 比速度(就決定是你了) 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： HuangYuKai

HuangYuKai 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上

Android 4.4 以上 網路需求： 不需網路也可使用

不需網路也可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「抽籤比速度」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟後選擇要使用的抽籤方式，「靠實力」一次兩人比賽，按下「OK」後即開始 10 秒倒數。

點入就要開始狂點，10 秒咻一下就過去了，第一個人結束後，緊接著換第二個人，一樣的方式進行，結束後就會直接公佈是誰贏囉！

「靠運氣」的話，參與人數可 2~8 人，設定好人數後按下「START」，畫面上就會出現與抽籤人數對應的按鈕，可一人先選好一個按鈕，然後自己按下。

被按過又沒事的話「選我」按鈕字體會反灰，若是中獎時，則會在下方顯示「就是你了！！！」。