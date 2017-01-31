有首歌唱的好「過了一個大年肥一圈～」（嗯？），是啊！過個開心的年肯定是要吃吃喝喝個好幾天，然後再熬夜摸幾圈麻將、打撲克牌或是電影接力賽的度過歡樂時光，有沒有發現這段期間大多都是坐著的活動呢？這肚子怎麼可能不肥一圈！

還記得過年前一個月，在介紹「30 Day Plank Challenge」這款運動 App 時，有邀請大家一起參與，如果有認真跟著做三十天應該在過年前就剛好可以做完，不知道有多少人一起呢？我是真的有執行，也許效果有限但腹部的核心力量的確比剛開始要來的有力，對於在運動這件事上容易放棄的人來說，利用這類型的 App 也不失為一種養成運動習慣的好方法。

在過年期間應該都吃飽喝足也玩的差不多了吧？是時候該開始想想年後的運動計劃囉！這次幫大家找來「30 Day Wall Sit Challenge」一樣是三十天的運動套餐，不過這次要做的是靠牆深蹲的動作，比起棒式來說應該是有簡單一點，只要有面牆在哪裡運動都不成問題。

靠牆深蹲可以加強腿部、臀部與腹部的核心肌群，而這個 App 設定的運動難度是從最簡單的開始，第一天只要做 10 秒鐘，在時間內盡可能的靠牆做深蹲動作，不要求次數，所以請以不受傷為前提盡量做，或者你也可以改用維持蹲姿的方式，同樣也有加強肌耐力的作用，但運動期間只要膝蓋有覺得痛或任何的不對勁，就要中止哦！千萬不要受傷了。

隨著天數的增加，運動的時間也會逐漸往上調，又或者你覺得當天的挑戰太簡單、覺得自己還力氣十足，也可以依自己的體能狀況重覆挑戰多次。如果你在運動方面是比較被動的，就跟著「30 Day Wall Sit Challenge」再一起運動三十天吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 30 Day Wall Sit Challenge

30 Day Wall Sit Challenge 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Creative Apps, Inc

Creative Apps, Inc 官方網站： http://www.creativeapps.vn/

http://www.creativeapps.vn/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.3.3 以上

Android 2.3.3 以上 軟體下載 ：免費版、付費版

操作畫面：

開啟程式即可看到 30 個圓圈，點入就能開始運動，每次都會有 10 秒的準備時間，之後才會開始正式進入運動時間倒數。

如果不知道靠牆深蹲怎麼做，可以參考「Exercises」的動作示範，或是先上網搜尋相關的教學。在「Settings」則可設定提醒時間，避免忘記挑戰哦！