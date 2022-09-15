「Blur or pixelate an image」線上馬賽克工具，多種樣式、還可局部還原！

在分享照片或圖片前，如果有些不想或不方便被別人看到的內容，使用馬賽克來遮蔽是最方便的做法，「Blur or pixelate an image」是一款線上的馬賽克工具，不需下載安裝程式，直接透過瀏覽器就能操作唷！

它與之前介紹的「Hide faces in your pictures」同是 imgtools.co 提供的線上圖像編輯工具，，

可自由的圈選圖片中任何想要遮擋的區塊，不限定範圍與數量，想遮的通通都能幫你擋起來！支援常見的圖檔格式，包含 png、jpg、gif、svg、webp、tiff、psd。

除了常見的模糊、像素化與加入色塊的馬賽克效果外，「Blur or pixelate an image」還有一個蠻有趣的「Restore」功能，可以將已被馬賽克的範圍局部還原，例如可以把整張臉都模糊化，但把眼睛的部份還原之類的，大家可以自由發揮創意玩出不同的使用效果。

馬賽克的形狀有方形及圓形兩種選擇，不小心圈錯的部份可以使用橡皮擦工具清除，圈歪的部份則可以使用移動工具再做微調，不過可惜的是不能旋轉角度，不然就更完美啦！編輯完成的圖片可以直接下載回來，不需註冊也不會有浮水印唷！有需要的朋友可參考看看。

 
  • 網站名稱：Blur or pixelate an image
  • 網站網址：https://www.imgtools.co/censor-image
    •  

    操作畫面：

    開啟網站後，點擊虛線框即可選擇要編輯的圖片，或者也可以將圖片直接拖曳到虛線框中。另外，也支援從 Google Drive 或 Dropbox 選取照片。



    進入編輯畫面後，就可以使用滑鼠在圖片中拖曳畫出想要遮蔽的範圍，預設為方形、模糊效果。在上方還可以調整模糊的強度。



    展開「Effect」的下拉選單，就可以切換使用不同的馬賽克效果。



    其中「Restore」是可以將馬賽克的範圍局部還原的工具（如箭頭所指）。如果有圈錯的部份，可使用「橡皮擦」選取刪除。



    切換到「移動」工具，就可以拖曳調整馬賽克的位置。



    最後，按下右上角的「DOWNLOAD」，再點擊「Download」即可將編輯後的圖片下載回來。

    最後更新：09-15, 2022 下午 12:40

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