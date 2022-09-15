Instagram Download Button 按一下輕鬆保存 IG 圖片！

有在使用 Instagram 的朋友一定都知道，上面無論是照片還是影片都沒辦法輕易的下載回來，有想要收藏的內容只能按下「❤」來留個記錄，但要查看這些曾按過讚的貼文，實在有點麻煩，數量要是一多，，

要找到特定的貼文就更不容易了，最方便的做法，還是將它存下來！

這邊就要來介紹給大家一款相當方便的瀏覽器擴充功能「Instagram Download Button」，支援 Google Chrome 瀏覽器使用，安裝後可在 IG 貼文中加入一個「下載按鈕」，點擊就能直接將照片、圖片下載回來，非常的快速且便利！

目前的第一個版本只能下載單張照片的貼文，多張照片或影片類型的貼文在不久的將來就會更新支援啦！有興趣的朋友，可以持續的追蹤後續消息哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Instagram Download Button 軟體版本：1.0 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：208KiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：按這裡

操作畫面：

開啟下載頁面，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。





之後在 Instagram 網頁版瀏覽貼文時，在貼文右側就會出現一個紅色的「下載按鈕」，點擊就能將貼文的照片下載回來囉！