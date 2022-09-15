吹直笛可以救世界！？確定不是毀滅嗎？～Flute Master 直笛吹奏遊戲

每個有國小生的家庭（還有鄰居）一定都曾經歷過一段被直笛魔音傳腦的時期，大概直笛是很好入手與學習的樂器，所以小學的音樂課都會有直笛的課程，既然要學當然就要練習，一開始肯定吹不好，相同的音、亂吹的音、同樣的弦律在腦海中揮之不去，，

想必曾聽過的人都懂那樣的煎熬吧！

俗話說的好「學音樂的小孩不會變壞」（因為變壞的都是鄰居啊！），適當的練習還是要的，如果家裡的小朋友不太喜歡練習，那麼不妨試試「Flute Master」這個 App 來把吹直笛變成一種遊戲！

「Flute Master」笛子大師是一款結合笛子吹奏的城堡防禦遊戲，透過遊戲的引導，可以逐步的學習每個音的指法，並搭配歌曲來進行吹奏練習，比起自己拿著笛子亂吹，跟著音樂一起還能練習節奏感與氣息的控制哦！

依笛子的音階設定關卡，每個關卡可以學到一個音，並可利用這個音來吹奏 3 首歌曲，越後面的關卡可以吹奏的音樂就越豐富有趣。不過免費的精簡版本僅開放前 3 個關卡共 9 首歌可以試玩，如果喜歡的話，再考慮付費解鎖也不遲。

當然無論是單純的練習或是搭配遊戲 App 來練習，魔音傳腦的感覺肯定還是會有的，也許可以拯救遊戲裡的世界，但家長們的真實世界是不是會被毀滅就不敢保證啦哈哈哈哈哈哈哈～

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Flute Master
  • 軟體語言：簡體中文,英文等
  • 開發人員：Classplash
  • 官方網站：https://www.classplash.de/en/flutemaster/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    初次開啟可以先選擇想要使用的遊戲語言。



    接著會詢問要用何種方式解鎖笛子大師，這邊就選擇最右邊的「精簡版」。



    然後設定暱稱後，就可以進入遊戲的首頁啦！



    點擊「開始」即可從前導故事開始了解遊戲世界與玩法。



    接著遊戲會詢問玩家有沒有自己的直笛，如果沒有的話則會改用點擊的方式來進行遊戲，部份的功能也會受限，所以還是拿直笛玩比較有趣。



    準備好直笛後，就可以從第一關開始挑戰啦！每個關卡都有 3 首歌曲，全部挑戰完畢才能解鎖下一關。



    每個關卡可以認識到一個音的指法與音符位置。



    接著就可以進行練習，當蝙蝠飛到窗戶時，開始吹奏直到牠的長尾巴結束為止。



    學會後，就可以搭配歌曲練習，根據蝙蝠尾巴的長度來控制氣息的長度，並跟著節奏來練習。



    練習結束後就可以看到自己的成績，可重覆練習以熟悉每個音的指法唷！



    隨著學習到的音越多，後續的歌曲練習也會更加有趣。

    最後更新：09-15, 2022 上午 11:01

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