「AI Background Generator」只要你敢說，AI 就能想辦法把背景圖片生出來！

網路上可找到非常多的免費圖庫，在我們需要背景圖片時可以盡情的尋找，但難免還是會有怎麼找都找不到適合的那一張圖的狀況，這種時候，就到「AI Background Generator」來吧！你說給它聽，它就幫你將想像中的畫面生出來！

「AI Background Generator」是由 PhotoRoom 所推出的一個新服務，，

與它旗下的照片去背Retouch 等線上服務一樣，效果都十分令人驚豔，這次的新服務是一個背景圖片產生器，只要將想要的圖片場景畫面用文字簡單描述出來，AI 就能在數秒內產出 3 張甚至更多的背景圖。

你可以在文字中加入顏色、紋理、燈光的細節……，還可以列出想要的畫風，例如線條畫、數位藝術或是印象派風格等，在產出的背景圖中，直接就能下載最喜歡的圖片，無須註冊登入，就能保存下來使用。

下載的圖片大小為 2048×2048，沒有浮水印，但若選擇再進一步使用 PhotoRoom 的線上編輯器，合成圖片、加入文字或是套用模板等，下載下來的圖片就會在右下角加上浮水印囉！提供給大家參考，有興趣的朋友可以試試哦！

 
  • 網站名稱：AI Background Generator
  • 網站網址：https://www.photoroom.com/backgrounds/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網站後，在文字框中輸入腦海中想像的畫面，越細節結果會越符合期望。接著按下「Generate」。



    數秒後就可以在下方看到 3 張符合描述的圖片，如果都沒有喜歡的，還可以按下「Generate more」再獲得 3 張或更多。



    將滑鼠移動到圖片上方，就會顯示下載按鈕，點擊即可將圖片保存下來。也可以選擇點擊「Open in PhotoRoom」，使用 PhotoRoom 的線上編輯器進一步做調整。



    線上編輯器可加入文字、圖片、調整尺寸，也可套用模板等。不過雖然可以免費保存，但會在右下角押上浮水印哦！需付費才可去除。

    最後更新：09-14, 2022 下午 4:02

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