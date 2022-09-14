「Word Stitch」初學者就能玩的英文填字遊戲，把字母一個個＂縫＂上去！

「Word Stitch」是一款加入縫衣補丁元素的英文填字遊戲，乍看之下會以為就像一般透過線索來將單字填入的填字遊戲，不過實際玩下去才發現，玩它的門檻比較低，因為不需要閱讀與理解線索，只要能將現成的字母拼出有意義的單字就可以，，

所以就算是英文的初學者也可以玩哦！

在連線字母的時候，就像用縫線在縫補一樣，成功拼出單字就能將補丁縫上，透過遊戲格的排列方式與已填上的單字，就能推敲出剩餘的單字，如果可以拼出額外的單字，還能累積獲得更多的獎勵，而每關使用到的字母數量，會慢慢的增加來提高難度，玩起來很有趣也很有挑戰性唷！

過關時收集到的金幣可以在遇上難題時，用來換取道具，可獲得一字提示或多字提示，幫助玩家更快的猜出正確單字。除了常規的關卡外，還有每日挑戰可以玩，喜歡拼字遊戲的朋友，可以一起來試試。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Word Stitch
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Exceptionull Games LLC
  • 官方網站：https://www.exceptionullgames.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    點入「PLAY」即可進入第一關，在下方的字母卡上用手指拖曳滑動，拼出有意義且正確的單字，就能填入。



    接著再依剩餘空格的排列位置與已知的單字，推測出剩餘的單字，完成填空即可過關。



    慢慢的會增加字母與填字格的數量，難度將會越來越高。



    如果遇到困難的時候，可以使用金幣來換取道具，包含一字提示、多字提示，也可以選擇跳過此關。



    若有拼出題目以外的單字，會被收到左側的籃子中，累積一定數量就能獲得額外的金幣獎勵。



    回到首頁，點入「DAILY」即可挑戰每日關卡囉！

    最後更新：09-14, 2022 上午 11:35

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