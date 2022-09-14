Chosic 可商用的免費音樂素材庫，YouTube、Podcast、App、網站…都能用！

「Chosic」是一個提供免費音樂素材的網站，目前收錄的音樂已有超過 1,500 首，全都開放免費下載，且個人或商業用途皆可，不過音樂的授權方式可能不同，部份可直接取用無需註明出處，，

部份則需依要求標註來源，在下載時都可以看到清楚的說明。

網站上收集了各式各樣不同類型的音樂，可使用關鍵字來搜尋，或是透過網站提供的分類目錄、心情、使用目的等，來更精準的找到適合的音樂，在線上就能試聽並可用音樂長度、授權方式來進一步篩選。如果太多的分類不知道該從哪下手，網站也有列出一些熱門的標籤可以幫助使用者來查找音樂唷！

音樂以 MP3 格式為主，點擊即可下載音檔，無須註冊登入，使用上相當友善，可自由的運用在任何的領域，像是 YouTube、Podcast、電視、電影、App、遊戲、網站……都沒問題。正在找尋音樂素材嗎？到「Chosic」來挖寶吧！

操作畫面：

開啟網站後，可使用關鍵字來搜尋，或者展開分類目錄來查找符合需求的音樂。下方帶圖的就是目前熱門的分類標籤，也可以參考使用。





往下可以看到目前比較熱門的音檔，還可以加入一些篩選條件，像是授權方式或是音樂長度。





在音樂列表上就可以點擊「播放鍵」試聽，點擊「Download」則可進入音樂主頁。





點擊「Free Download」就可以啟動下載，不過需注意是否需要標註來源，若是需要標註來源的音樂素材，可在跳出的小視窗中複製相關的授權資訊來使用。





若是 Public domain license 就不需要特別標註來源囉！在點擊下載時，都會有相關的說明，使用前可以仔細看一下。