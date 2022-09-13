「A Day Off」越玩越複雜的滑動式倉庫整理遊戲

「A Day Off」是一款透過滑動來進行的倉庫整理遊戲，玩法有點像華容道，不過最終的目標有些不同，華容道的終極目標都是要將某個特定的方塊移出遊戲盤，而這款遊戲，除了要移出指定的物品外，，

有時也必須讓某些物品移進來，畢竟是要＂整理＂倉庫而不是要清空它。

遊戲的一開始玩家就會收到一封來自主管的信，上面寫著今天要幫同事 Jake 處理一些工作，不過看來同事 Jake 平常工作是很隨性的，不只倉庫亂七八糟，留下的紙條也似乎有些錯誤，總之，職場人生就是這樣，相信大家都沒少幫同事擦屁股吧！（不是用衛生紙的那種！）

遊戲的關卡會用工作清單來呈現，每筆清單上都會寫下工作目標，看是要將某個東西移出去或移進來，一開始都很簡單，讓玩家可以熟悉一下遊戲的玩法，之後就會開始加入其它的元素，例如某些東西是連動的無法分開，或是會互相卡住但可有限度變換排列方式的折疊椅等，慢慢的就能感受到遊戲的複雜度啦！

玩起來蠻有趣也蠻有挑戰性的，有時一份工作清單會帶有兩個至三個工作，需全部完成才能將清單收進抽屜中唷！不知道在遊戲中同事 Jake 會不會回來把自己的工作完成，但祝福現實生活中的大家，都可以不用再幫豬隊友們收拾殘局唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：A Day Off 軟體語言：英文 開發人員：Cesar Dominguez 官方網站：https://calixjumio.me/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 9 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲一開始就會收到主管寄來的一封信，上面就是寫著要你幫 Jake 做一些事，工作清單會送到文件盒中，點擊即可展開來看。





展開工作清單，下方會註明要做的任務，第一關就是將紙箱移出。





達成任務後，點擊下方的工作清單，蓋上章、簽上名即可完成。





不過每份工作清單可能不止有一個任務，如果像左圖這樣還留在列表上，就代表還有未完成的任務，可再點入解決它！而畫面上的紙張，都是 Jake 留下來的，點開來可以了解一些遊戲的劇情唷！





有些紙條則沒有任何文字，需要玩家自己領會。看不懂也沒關係，在後續的關卡中，慢慢摸索就會明白的。





有時需將指定物品移出，有時則是移入，有時同一關卡要移出也要移入一些東西，全看工作清單列出的任務而定。





慢慢的會加入一些元素，例如會連動的衣服包裝袋，會互相牽制的折疊椅等，挑戰性將會越來越高！