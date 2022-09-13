「A Day Off」越玩越複雜的滑動式倉庫整理遊戲

「A Day Off」是一款透過滑動來進行的倉庫整理遊戲，玩法有點像華容道，不過最終的目標有些不同，華容道的終極目標都是要將某個特定的方塊移出遊戲盤，而這款遊戲，除了要移出指定的物品外，，

有時也必須讓某些物品移進來，畢竟是要＂整理＂倉庫而不是要清空它。

遊戲的一開始玩家就會收到一封來自主管的信，上面寫著今天要幫同事 Jake 處理一些工作，不過看來同事 Jake 平常工作是很隨性的，不只倉庫亂七八糟，留下的紙條也似乎有些錯誤，總之，職場人生就是這樣，相信大家都沒少幫同事擦屁股吧！（不是用衛生紙的那種！）

遊戲的關卡會用工作清單來呈現，每筆清單上都會寫下工作目標，看是要將某個東西移出去或移進來，一開始都很簡單，讓玩家可以熟悉一下遊戲的玩法，之後就會開始加入其它的元素，例如某些東西是連動的無法分開，或是會互相卡住但可有限度變換排列方式的折疊椅等，慢慢的就能感受到遊戲的複雜度啦！

玩起來蠻有趣也蠻有挑戰性的，有時一份工作清單會帶有兩個至三個工作，需全部完成才能將清單收進抽屜中唷！不知道在遊戲中同事 Jake 會不會回來把自己的工作完成，但祝福現實生活中的大家，都可以不用再幫豬隊友們收拾殘局唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：A Day Off
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Cesar Dominguez
  • 官方網站：https://calixjumio.me/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 9 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    遊戲一開始就會收到主管寄來的一封信，上面就是寫著要你幫 Jake 做一些事，工作清單會送到文件盒中，點擊即可展開來看。



    展開工作清單，下方會註明要做的任務，第一關就是將紙箱移出。



    達成任務後，點擊下方的工作清單，蓋上章、簽上名即可完成。



    不過每份工作清單可能不止有一個任務，如果像左圖這樣還留在列表上，就代表還有未完成的任務，可再點入解決它！而畫面上的紙張，都是 Jake 留下來的，點開來可以了解一些遊戲的劇情唷！



    有些紙條則沒有任何文字，需要玩家自己領會。看不懂也沒關係，在後續的關卡中，慢慢摸索就會明白的。



    有時需將指定物品移出，有時則是移入，有時同一關卡要移出也要移入一些東西，全看工作清單列出的任務而定。



    慢慢的會加入一些元素，例如會連動的衣服包裝袋，會互相牽制的折疊椅等，挑戰性將會越來越高！

    最後更新：09-13, 2022 下午 4:43

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。