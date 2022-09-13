「HKLOVE」中文打字練習網站，可自訂練習內容！

中文輸入要打得快，多多練習絕對是不二法門，想當初剛學習中文輸入，幫老哥打作業可提升了不少打字的速度，也算是一種互相利用的關係（嗯？），如果你沒有哥哥姐姐需要幫忙打作業，，

網路上也有一些提供打字練習的網站可以幫助練習，「HKLOVE」就是其中之一。

在「HKLOVE」裡，有提供一些現成的練習內容，包含香港劇集、日本動畫、音樂歌詞等，每一個分類都有蠻多選項可以選擇，如果對這些練習內容不感興趣的話，也可以找一篇自己喜歡的文章或歌詞來進行練習，三步驟就能將文章匯入開始練習中文打字！

在練習輸入時，如果有錯誤會立即用紅底標示出來，打字的同時也會計算花費時間、精準度以及打字速度，功能雖然看起來簡單，不過的確能達到練習打字的效果，需要精進中打速度的朋友，可以來試試哦！

網頁畫面：

點擊本文上方提供的網址就能進入自訂文章模式，在步驟一的文字框中貼上想要練習的文章，然後按下「自訂文章」。





接著在步驟二的下拉選單中，選擇你的「自訂文章」。下方的練習框中就會置換成你所要練習的文章內容。





然後，按下步驟三的「開始練習」，就可以開始打字。





練習時，若有輸入錯誤會立即以紅底標示，可返回修改。上方則會同步記錄打字時間、精準度以及打字速度。





全部輸入完畢後，按下「結束練習」即會停止計算時間並顯示你的成績。





在上方的「打字練習」中，有提供香港劇集、日本動畫以及音樂歌詞的練習文章，如果不知道該練習什麼文章的話，也可以到這裡來取用。