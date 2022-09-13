Text Emoticons 超過 1,000 種的顏文字，點擊即可分享、還能自創獨特表情！

現在的通訊軟體提供的表情貼圖越來越豐富花俏，除了靜態貼圖外，也有超多更有視覺效果的動態貼圖，像 ヽ(=^･ω･^=)丿 這樣使用各種文字、符號組成的顏文字，用的人可能越來越少，不過在一些只能輸入文字的地方，，

還是可以看到它的出沒。

如果你也想在手機上試試這類型的顏文字，可以下載像「Text Emoticons」這樣的 App 來使用，它裡頭包含了許多不同情緒的顏文字，像是開心、興奮、親吻、害羞、生氣、擔心、疑惑等，也有一些節日相關的內容，例如生日、聖誕節、新年等，以及一些以動物為主題的顏文字，共有超過 1,000 種的選擇。

點擊就能選擇分享的方式，直接將顏文字傳送出去，也可以針對特定的顏文字再做編輯調整，喜歡的顏文字可加入最愛，方便日後選用，如果真的找不到符合心情的顏文字，那麼也可以透過編輯器來自創一個獨特的表情唷！

編輯器提供各式各樣的特殊符號、文字可以自由搭配選用，還能保存下來，下次就能直接點擊分享啦！可以發揮創意，做出更多有趣的顏文字哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Text Emoticons
  • 軟體語言：繁體中文,英文
  • 開發人員：jacob.gjn
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Text Emoticons」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
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    操作畫面：

    開啟 App 後，就可以在左側選擇想要的主題或情緒，每一個分類下都有許多不同的顏文字可選擇。



    點擊想要使用的顏文字，即可選擇要分享的方式。之後再點擊顏文字就會自動使用初次所選的方式來分享。



    如果需要更改不同的分享方式，可在 App 右上角點擊修改。



    在顏文字上長按的話，可以叫出功能選單，可以製作成圖像來發送、複製到剪貼簿、新增到我的最愛或是進行編輯。由上方切換到「我的最愛」就可以看到自己收藏的顏文字囉！



    切換到「DIY」就能自己創作顏文字。點擊右側的對話泡泡即可進入編輯，可使用自己的鍵盤來輸入符號，或是按一下「人臉按鈕」展開符號表。



    特殊符號表下方提供七種不同的符號類型，每一款裡頭都有許多的符號造型可選用。



    製作完成後，點擊「保存」即可在上方看到它，一樣點擊即可分享、長按可使用更多功能。

    最後更新：09-13, 2022 上午 10:42

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