Monster Merge 方塊怪獸合併遊戲，多種玩法的時間殺手！

「Monster Merge」是一款合併類型的遊戲，其中的主角就是方塊怪獸，最低等級的怪獸就只是一個粉色的小方塊，透過將兩種相同等級的方塊怪獸合併就能進行升級，看到更多不同造型的怪獸，目前已知有 65 種不同的物種等著你來收集唷！

遊戲的主戰場是由 9 塊六角形的地磚所組成，，

當合併出新角色時，就能擴張遊戲地圖，增加更多的空位來存放怪獸。而怪獸們平常沒事時，可以指派他們去採集建築獲得金幣，用金幣就能購買更多的怪獸來進行合併啦！不過就算放著不管，天上也還是會不時掉下新的一級方塊怪獸，所以佛系的玩也是沒問題的。

建築物被採集達一定程度時也會進行升級，升級後的建築將可以被採出更多的金幣唷！如果想加速金幣的收集，玩家們有空時，就可以點擊加速按鈕，讓怪獸們加快採集的速度，離開遊戲時，他們也會持續的努力，所以累的時候，就休息吧！

此外，遊戲中還藏著一些迷你關卡，透過點擊螢幕左右兩側來控制怪獸的前進方向，成功平安的到達終點即可過關，若是能順便收集到所有的寶箱且手最快的速度完成，就能獲得三顆星以及金幣獎勵囉！迷你關卡的部份有生命值的限制，用完時可待時間自動補回，算是給玩家偶爾換換口味的機會啦！喜歡合併類遊戲的朋友，可以來玩看看哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Monster Merge
  • 軟體語言：簡體中文,英文
  • 開發人員：Umbrella Games LLC
  • 官方網站：http://umbrella.games/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    將兩種相同的怪獸拖曳合併即可升級，再將沒事在睡覺的怪戰拖曳到周圍的樹或建築，就能開始採集金幣。



    點擊下方的「FAST FORWARD」就可以加速收集的速度。當合併出第三等級的怪獸後，就開始可以擴張遊戲地圖的範圍，點擊「淡藍色」的地磚就能新增。



    當金幣累積到一個程度後，就可以到右下角的「SHOP」裡，用金幣購買比較高等級的怪獸，加快怪獸升級的速度。



    當樹或建築被採集達一定程度後，就可以進行升級，並可獲得額外的金幣獎勵唷！



    在右上角點擊可展開迷你關卡，可以玩怪獸下山的小遊戲，成功達到終點即可解鎖下一關。過關也同樣可獲得金幣獎勵哦！



    點擊畫面左右兩側即可控制怪獸下山的方向，可以的話就收集寶箱，不行的話至少也要平安到達終點，途中會有許多的陷阱等著玩家，能不能踩、能踩多久就都留給玩家們自行判斷與嘗試囉！



    另外，每個等級的怪獸合併達一定次數還可以進化，除了外觀會有一些趣味的變化外，還能提升幸運度等能力，給玩家一個額外的遊戲目標。



    展開左上角的選單，可以看到目前的遊戲統計數據，下方還可切換不同的語言。

    最後更新：09-12, 2022 下午 4:42

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