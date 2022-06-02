PhotoRoom 新功能「Magic Retouch」：3 秒即可去除照片中任何不需要的部份！

「PhotoRoom」是一個強大的 AI 照片編輯工具，有行動版本與網頁版可以選擇使用，網頁版的功能雖然相對簡單，不過效果還是相當出色的！之前只有提供照片去背，近期更加入了移除物件的功能，不僅操作簡單，效果也是一樣令人驚豔！

使用者只需要將照片上傳到網站上，再使用筆刷圈選想要去除的人物、物件，甚至是浮水印，在 3 秒內就能看到去除的成果如果有去除不完善的地方，只要再重覆塗抹，就能達到更好的效果。

不過與其它同類型的編輯工具一樣，對於背景相對複雜或是有明顯形狀圖案的照片，去除後影像的扭曲度就會比較明顯，在使用上需要特別注意一下另外，網站上沒有特別說明其支援的最大照片規格，依實際使用的狀況，編輯後的照片尺寸會自動進行縮減，以下圖為例，原圖為 3652×2435，下載回來的則為 1100×733，不過在網路上使用的話，倒是不太會有影響，提供給各位參考囉！

網站名稱：PhotoRoom – Magic Retouch 網站網址：https://www.photoroom.com/tools/remove-object-from-photo/

操作畫面：

開啟網頁後，點擊下方的「Start from Photo」選取要編輯的照片，或將照片直接拖曳到網頁中





接著就可以直接使用筆刷圈選想要去除的部份，在左上角可調整筆刷的粗細





圈選後將滑鼠左鍵放開，就會自動開始去除如果有不完美的地方，可以再重覆相同的動作





接著就可以點擊「Download」將處理後的照片下載回來