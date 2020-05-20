照片自動去背、套入模板！「PhotoRoom」魔法般的照片編輯工具（iPhone, iPad）

「這去背功力太神了！」這就是初次使用「PhotoRoom」會有的感想！它是一款搭載人工智慧的照片編輯工具，有辨識照片中的人物、動物或任何物品的功能，並可自動去背近乎完美！

不過程式並不是單純的照片去背工具，它還有提供許多的背景模板，可以將去背後的物件直接套入所選擇的各種模板之中，例如想要製作有雜誌感的照片，可直接選用一款喜歡的雜誌背景模板，再選入自己的照片，程式就能將照片去背、直接替代模板中的主角位置，完成度超高，連髮絲都能輕鬆處理！

模板中的各種圖層物件，像是文字、背景、外框……等，全都可以依自己的想法來編輯修改內容，主角的部份可透過亮度、協調度、色溫等調整工具，讓照片與模板更加融合，也能適當的加入濾鏡來提升獨特性

除了可儲存為 PNG、JPG 的靜態圖檔外，有需要的話，也能在物件上加入「動畫」效果，輸出為 MP4 的影片格式唷！有興趣的朋友快來試試看吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： PhotoRoom

PhotoRoom 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： ARTIZANS OF PHOTO VIDEO BACKGROUND EDITOR APP

ARTIZANS OF PHOTO VIDEO BACKGROUND EDITOR APP 官方網站： https://photoroom.com/

https://photoroom.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 12.0 以上

iOS 12.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「PhotoRoom」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

先選照片、後套入背景的操作方式：

程式主要有兩種操作方式，可以點擊「＋」從選擇一張想去背的照片開始，也可以從下方的背景模板中，先選擇想要使用的模板這邊先示範從照片著手，選入照片後，程式就會進行掃描

接著就可以在下方看到，已去背的主角會自動套入所有的模板，從中選擇一款想要使用的吧！如果想要與相簿中的其它照片做合成，可選擇「經典」中的「白背」

直接點擊選取照片的背景，或是在右下角點擊「背景圖層」，再點擊下方的「取代」就能在「圖冊」中從相簿選取照片「庫存」有程式內建的一些背景圖可選用，「顏色」則可套入單色背景

套用背景後，就可以再使用下方的各種編輯工具來讓背景與主角的感覺更融合一些，包含「調節」裡的亮度、對比、飽和、色溫……等，也可以加入「動畫」效果

主角的部份選取後，點入「調節」則會多出一個「協調」項目，是可以參考背景來調整主角的影像，讓兩者可以更加協調的工具唷！

還可依需求加入濾鏡、剪影、陰影、動畫……等特殊效果

如果想再加入其它的圖像或是文字等圖層，可點擊「＋」來新增

編輯完成後，就可以點擊右上角的按鈕選擇「保存」或進行分享免費版本產出的照片會有浮水印唷！

先選背景模板、後選入照片去背的操作方式：

先在模板列表中，找尋想要使用的模板

程式會自動將主角的部份空下來，點擊「取代」即可從相簿中選擇想要套入的照片

如果程式自動去背的部份不夠完美，可以再點入「手動」來自行修正唷！其它的編輯功能如同前述，這邊就不再多做說明合成效果真的很不錯，雖然部份功能需付費才能解鎖，不過免費功能就相當好玩囉！