UninstallView 查詢軟體安裝資訊、快速移除軟體

UninstallView 是一個軟體資訊搜集、檢視工具，可幫我們查詢安裝在 Windows 系統中的軟體及其完整的安裝資訊，包含軟體名稱、版本編號、登錄及安裝時間、安裝位置、資料夾建立/修改時間、解除安裝字串（移除軟體的指令）、說明連結、安裝來源、顯示圖路徑、佔用大小、語言、登錄檔機碼… 等等各式資訊。

如果你想知道某個軟體是什麼時候安裝到電腦裡的，，

用 UninstallView 查詢一下就有了。此外也可透過 UninstallView 快速開啟、查詢某個軟體的程式資料夾與登錄檔機碼位置，並能快速查詢軟體佔用空間，做些基本的管理。

另外，UninstallView 也提供了軟體移除與「靜默解除安裝」等功能，如果某些軟體佔用太多空間卻不常用，可以直接在查詢後按移除，快速方便。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱：UninstallView 軟體版本：1.36 軟體語言：繁體中文、英文、簡體中文…等多國語言 軟體性質：免費軟體 檔案大小：109KB 系統支援：Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站：NirSoft 軟體下載： Download 下載

軟體操作介面：

第1步 開啟 UninstallView 軟體就可以看到系統中已安裝的全部軟體清單，上面會顯示名稱、版本、安裝日期… 等資訊。

第2步 點兩下你選取的軟體，可在表格中顯示更完整的資訊，包含安裝時間、登錄檔機碼、安裝位置、解除安裝字串、註解、佔用空間… 等等各式資訊。

第3步 在軟體名稱上按滑鼠右鍵還可直接移除軟體，或執行「靜默解除安裝」.. 等。