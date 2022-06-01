「Happy Eyes」提醒眼睛休息的線上計時器

       

因為疫情的關係，很多人都改在家上班或在家線上學習，不知不覺中盯著電腦的時間就越來越長了，，

有沒有覺得眼睛逐漸模糊、乾澀，疲憊感越來越高了呢？這就是沒有定時讓眼睛好好休息的結果。

有國外的團隊就為此設計了一個名為「Happy Eyes」的線上計時器，要來幫助提醒大家定時的讓眼睛離開電腦螢幕，預設兩種計時模式，分別為 20-20-20 以及 60-5，前者是每 20 分鐘會提醒休息一次，休息時需看向前方 20 英尺遠的距離且維持 20 秒，而後者則是每小時有 5 分鐘較長的休息時間。當然，如果這兩種都不符合你的使用需求，網站也有開放讓使用者自訂的選項。

在休息時還能選擇是否要提供一些眼睛相關的保健操，可跟著網頁上的說明一起來放鬆眼睛的肌肉，讓它們能獲得適度的休息。你也可以選擇離開座位起來做點伸展運動或是閉上眼睛進行冥想，只要暫時不再盯著電腦螢幕，做什麼都好！有需要的朋友可以參考看看囉！

 
  • 網站名稱：Happy Eyes
  • 網站網址：https://happyeyes.io/breaks/setup
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，就可以選擇想要的計時模式，有 20-20-20 以及 60-5 可選擇，也可以選擇「Custom」自由設定想要的工作計時與休息時間。



    下方還可以選擇休息時是否要提供眼睛運動、開啟音效，也可以點擊「Add Timer」新增更多不同的計時器。按下「Start Timers」即可開始計時。



    當時間到時，就會響鈴提醒，此時點擊「Take a Break」就會開始倒數休息時間，並會以全螢幕覆蓋整個畫面。



    若有選擇眼睛運動就可以在下方看到一些建議的運動方式。



    沒有的話則會建議你喝杯咖啡休息一下，或是可以進行簡短的冥想。休息時間結束後，就會再自動進入下一輪的工作計時。

    最後更新：06-01, 2022 下午 4:20

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