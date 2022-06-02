「LoopTube」可指定片段自動重播的 YouTube 播放工具

想要重覆的觀看或收聽某個 YouTube 影片，網頁版只要在影片上按滑鼠右鍵，即可在選單中找到「循環播放」的功能，，

行動版本也可以在影片右上角的設定中找到相關的功能按鈕，但這都只能針對來重播，如果只想要重覆播放其中的一個片段，目前還是得靠第三方的工具來輔助使用。

本篇要來介紹給大家的「LoopTube」就是可以指定片段自動重播的 YouTube 播放工具，而且操作介面超級簡單，只要將 YouTube 影片的網址貼入網頁中的搜尋欄，就可以自由設定想要循環播放的起迄時間點，接著就能開始重覆播放這個指定的區段囉！

若有需要的話，還可調整播放速度，另外也有提供臨時筆記的功能，可方便使用者一邊觀看影片，一邊記錄重點，對於想要從影片中學習語言、運動或是樂器等技能的朋友來說，都是個很不錯的輔助工具哦！

操作畫面：

開啟網頁後，在上方的搜尋欄中貼上 YouTube 影片網址，就能在下方看到影片的畫面。





接著只要使用時間軸上的小方塊，設定想要重覆片段的起迄點，再按下播放鍵，就會開始自動循環播放指定區段。





在影片右下角可調整「播放速度」。





點擊播放控制器右側的圖示就可以展開「筆記」，可以輔助記錄影片中的重點。