「Letterfall」極限版英文拼字方塊消除遊戲

       

在學習英文的路上，每個人都有自己喜歡的學習方式，但如果只是一直埋頭苦學可是不行的！適時的搭配一些具有娛樂效果的單字遊戲，，

除了能調劑身心，也可以測試看看自己的學習成果。

「Letterfall」就是一款不錯的英文拼字遊戲，結合方塊消除的元素，利用快節奏的玩法，在有限的時間壓力下，可激發玩家的潛能，將反應能力與單字詞彙的能力推向極限！玩法很簡單，只要使用畫面中的字母方塊拼出具有意義的單字就能消除，方塊會不斷的從上方落下，在方塊累積到頂端前儘可能的將它們消除，一旦觸碰到頂端，遊戲就會被迫結束。

同一個方塊可以重覆使用，也允許拼重覆的單字，若能夠拼出遊戲名稱「Letterfall」或是將遊戲盤上的所有方塊都消除，就能獲得額外的加分哦！如果你正想在學習之餘找個遊戲來測試腦內的單字量，它會是個不錯的選擇。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Letterfall
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Todd Hamilton
  • 官方網站：https://letterfallgame.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 15.2 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Letterfall」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
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    遊戲畫面：

    初次進入遊戲的話，可以點入「How to Play」了解一下玩法規則以及一些小技巧。



    接著點擊「New Game」就可以開啟新局。在下方會有三排的字母方塊可以使用，點擊就能進行拼字，同一個方塊可重覆點擊使用，拼出的單字會顯示在上方，按下「Spell」即可送出，拼對就能得分。



    如果來不及消除，讓方塊觸碰到了頂端，遊戲就會結束。在結束畫面中可點入「Words Used」查看自己拼出的單字紀錄。



    另外，遊戲還有一個有趣的功能設計，透過搖晃手機可以讓方塊移動，像左圖方塊只在一個地方疊高高，稍微搖晃手機後，就能讓它們倒下來唷！

    最後更新：06-02, 2022 下午 12:32

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