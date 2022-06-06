這網址好多 ooo！「URL Lengthenr」存在感十足的網址加長工具

       

為了讓網址方便分享，一般來說都會希望它越精簡越好，這也是縮網址的工具一直推陳出新的原因，，

但是如果想要增加網址的存在感，可就得反向操作，越長的網址無論是分享到留言、通訊軟體或是網路論壇上，都會佔據一定的版面，成為讓人無法忽視的存在。

之前介紹過的「make my link longer」就是此類型的網址加長工具，雖然看起來很搞怪，但的確能增加網址的存在感，不過這個工具產出的長網址使用的是一大堆的大小英文字母，也會混入一些問號、等號、底線等符號，看起來比較像亂碼。如果想讓網址比較有統一性，看起來單純一點的話，可以來嘗試本篇要介紹的「URL Lengthenr」。

「URL Lengthenr」也是一款網址加長工具，不過它看起來……怎麼說呢？比較可愛嗎？因為透過它所產生的長網址，看起來會有一大堆的 ooo，o 的數量依原網址的長度而定，原網址的長度越長，產出的長網址就會有更多的 o，雖然看起來都是 o，不過其實它們只是看起來長得像 o，實際上還是由不同類型的 o 所組成，有些可能是 ο、有些是 о、有些則是 ᴏ，好像在繞口令是吧？XD

總之，它的使用方式相當簡單，只要將網址貼入，再按下按鈕，就能立即轉換獲得一個都是 o 的長網址，直接複製就能使用啦！長得就像下面這樣，有興趣的朋友，可以試試。

https://ooooooooooooooooooooooo.ooo/ooooοооoοᴏοoοᴏοoοᴏooοᴏoᴏoᴏооoоᴏᴏoоᴏᴏοоoоοᴏoоοооοοооοοоoοοоᴏоoоᴏоοоoᴏοоᴏᴏοоᴏοoоᴏᴏ

 
  • 網站名稱：URL Lengthenr
  • 網站網址：https://ooooooooooooooooooooooo.ooo/
    •  

    操作畫面：

    開啟網址後，將想要增長的網址貼入文字框中，再按下「oOo」。



    在下方就能看到產出的 ooo 長網址囉！按下「Cooopy」即可複製使用。



    原網址越長，o 的數量就會越多。

    最後更新：06-06, 2022 上午 10:26

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