你對蘋果有多熱愛？來試試「ぷよりんご」蘋果消除遊戲

在日本每年的 11 月 23 日就是他們的「ゲームの日」遊戲之日，提醒著平日辛勤工作的人們可以在這一天放下一切盡情地享受遊戲所帶來的樂趣，而在去年（2021 年）的遊戲之日，，

日本青森縣觀光企劃課也同步響應推出了一個名為「ぷよりんご」的網頁小遊戲，要讓喜歡青森蘋果的朋友一起來挑戰！

「ぷよりんご」是一款以青森蘋果為主題的消除遊戲，使用各種青森縣所出產的蘋果來做為消除的標地，在一開始可以選擇要使用紅蘋果或青蘋果，它們各有簡單、普通以及困難三種難度可挑戰，如果對蘋果特別熱愛的話，請不要遲疑，從困難級別下手就對了！

遊戲開始時，蘋果會兩兩一組由上方落下，必須將 4 顆相同的蘋果靠在一起才能消除，簡單級別只會運用 4 個不同的品種，普通級別 5 種，而困難級別則會一口氣放入 8 種不同類型的蘋果，一開始正常速度時，還能夠清楚的辨識蘋果的差異，但當遊戲速度加快時，也就是玩家準備失去判斷能力的時候啦！當蘋果累積到達頂端時，就會 Game Over 囉！許多玩家都表示玩到眼花了，喜歡蘋果的朋友，也一起來挑戰看看吧！

遊戲畫面：

打開遊戲網頁後，就可以選擇要使用紅蘋果或青蘋果。





接著選擇遊戲的難度，有簡單、普通及困難可選擇。





開始時，蘋果就會兩兩從頂端落下，可使用鍵盤上的方向鍵來控制，「↑」可變換順序，「←」與「→」可控制左右位置，「↓」可加速下降。也可以用滑鼠點擊下方的按鈕來操作。





讓 4 顆相同的蘋果碰在一起，就可以消除。





玩到後來，遊戲會逐漸的加速，要判斷就更加困難啦！





當蘋果觸頂後，遊戲就會被迫結束了！點擊左邊的按鈕可再回到首頁開新遊戲，右邊按鈕可將成績分享到 Twitter。