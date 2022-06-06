「ASCII Art Paint」字元畫產生器，可自由作畫也可上傳圖片自動生成！

       

有在 PTT 上走跳的朋友，對於 ASCII Art 字元畫應該都不會太陌生，一般在進版畫面或是鄉民的簽名檔中都可以看到，，

雖然都是使用一些簡單的符號、字元所組成，但是要實際自己動手畫出來還是需要一點技術與想像力的。

如果你也很想嘗試創作字元畫，可以到「ASCII Art Paint」這個網站來試試，你可以把它看做是 ASCII Art 界的小畫家，提供畫布以及眾多的字元符號，可以自由的在空白畫布中進行創作，如果覺得憑空做出一幅字元畫太過困難，也可以丟入一張圖片，讓程式自動生成，再手動來微調細節的部份。

畫布的大小可自由調整，想要使用的字元符號還可依需求來新增刪減，完成的元畫可直接複製使用，也可選擇保存為純文字檔或是透明背景的 PNG 圖檔，方便後續的使用。下面這兩張圖片就是透過「ASCII Art Paint」所生成，有興趣的朋友也可以來試試哦！

 
  • 網站名稱：ASCII Art Paint
  • 網站網址：https://kirilllive.github.io/ASCII_Art_Paint/ascii_paint.html
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，就可以獲得一個空白的畫布。右側就有各種可使用的字元符，點選後就能直接在畫布中使用。



    如果不太會憑空創作的話，可在左上角的選單中點擊「資料夾」圖示，從電腦中選取想要使用的圖片。接著在右側欄位中，點擊「image to ascii」，程式就會自動在畫布上填入字元符號。在「Palette」欄位可加入其它更多想要使用的符號。



    除了加入更多的符號讓程式自動生成外，也可以直接在畫布上手動填入其它的符號。最後可在右側欄位最下方，點擊「Save image/png」將其以圖檔格式保存，或者也可以點擊左上角選單的按鈕複製字元符號貼上使用。



    如果有調整畫布尺寸的需求，可在右側欄中手動設定。還可以透過置換符號功能，將特定的符號統一置換為其它的符號。

    最後更新：06-06, 2022 下午 3:57

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