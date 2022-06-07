「KidsMap」幼兒園地圖，收費細項、裁罰紀錄全都有！

又到了要幫家裡的小小孩尋覓幼兒園的熱門時期，想要找到優質、適合的幼兒園真的不容易，只要評價不錯的大多都是名額已滿，，

而除了搶不到名額外，還要考量費用、空間、是否有違規記錄等等的問題，真的是讓家長們頭殼抱咧燒！

不過現在有「KidsMap」這個幼兒園地圖，就能幫上很大的忙哦！它是一個使用地圖來呈現各地幼兒園資訊的 App，打開後就能直接看到所在位置附近的所有幼兒園，包含公立、私立、非營利以及準公共四種類型，利用不同的地標顏色來區分，找起來相當方便。

點擊地標就能查看幼兒園的詳細資訊，還可查到近一學年度的收費細項，如果曾有違規事項也會列出相關的裁罰紀錄，資訊完善在一個 App 裡就能獲得所有需要的內容，另外還提供一鍵通話的功能，對於感興趣的園所可直接撥打電話過去預約導覽或了解更詳細的招生資訊唷！有了它，找尋幼兒園也許就能成為沒那麼頭痛的事了，有需要的家長們可參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：KidsMap 軟體語言：繁體中文 開發人員：KidsMap 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 8.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「KidsMap」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

初次開啟的話，需使用 Google 帳號登入，接著再給予位置資訊的存取權限。





進入地圖後就可以看到附近所有的幼兒園位置，如果只要找特定類型的幼兒園，可在右上角的展開篩選功能。





點擊地標即可查看幼兒園的資訊卡。點入「收費」可查看近一個學年度的收費細項。有需要的話，點擊「通話」就能與園方進行聯繫囉！





如果曾經有違規事項，就會在資訊卡上看到「裁罰紀錄」的按鈕，點入就能查看相關的違規內容。