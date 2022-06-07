教你如何把 iPhone 的「鎖定圖示」從鎖頭改成橘子，貓咪也可以！

iPhone 的鎖定畫面上方都會使用一個鎖頭圖示來呈現目前手機的鎖定狀態，左右下角則分別擺放著手電筒與相機的快捷按鈕，因為是系統的標準圖示，一般情況下使用者是無法自由更改的，不過本篇就要來教大家，把鎖頭變成橘子或是把手電筒變成復古的油燈！想要 iPhone 看起來有點變化的話，不妨可以跟著本文來試試哦！

想要更改鎖定畫面上的圖示，其實一點也不困難，甚至不需要走到越獄這招，只要換張桌布就能解決啦！今天要搭配的是「Mysterious iPhone Wallpaper」這個專為 iPhone 提供各種功能主題桌布的網站，只要到網站上找到喜歡的桌布，再依要求完成設置，就能讓你的 iPhone 鎖定畫面煥然一新！

網站上目前有分為幾種桌布主題，包含邊緣設計、隱藏導航欄、更換鎖定圖示、更換導航欄背景等，每一種主題都有多種不同的桌布設計可選擇，支援的機型有下列幾種：

iPhone XR/X/XS/XS Max

iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max

iPhone 12/12 Pro/12 Pro Max/12 mini

iPhone 13/13 Pro/13 Pro Max/13 mini

接下來就搭配圖片一起來看看如何設定吧！

網站名稱：Mysterious iPhone Wallpaper 網站網址：https://heyeased.weebly.com/

網頁畫面：

開啟網頁後，在首頁下方的 Collection 就可看到各種桌布主題





像是有加強邊緣設計的、可以隱藏導航欄的，還有將鎖定圖示更換成其它圖案的等等，點擊範例圖上方的按鈕就能進入看到更多選項。





以鎖定圖示為例，就還有更多的主題可選擇，如果喜歡水果系列的話，可以找到「Fruit Lock」，然後再從下方點入自己的 iPhone 型號





接著就可以選項中找到喜歡的水果，每個桌布都有鎖定畫面與主畫面兩個選項，如果想要兩個畫面統一使用相同的桌布，就可以兩張桌布都下載，若只想更改鎖定畫面，就可以只單純下載有水果圖示的 Lock Screen





在 iPhone 點擊開啟桌布圖片，長按圖片就可以選擇「加入照片」下載保存





接著先到設定的「背景圖片」中，確認「深色外觀會調暗背景圖片」的這個選項是關閉的，然後就可以到相簿中去將該張圖片設定為鎖定畫面的桌布不過建議可以直接在這裡操作，可以透過預覽圖來做調整，會更方便





點入「選擇新的背景圖片」然後找到剛剛保存的桌布，即可進入桌布設定畫面將下方的「視角縮放」功能關閉，然後按下「設定」





選擇「設定鎖定畫面」後，回到「背景圖片」的畫面，就可以預覽套用的效果，這邊可以發現，我的鎖頭圖示並沒有剛好吻合，不確定其它的型號會不會也有同樣的問題總之，如果有一樣的狀況，就可以直接點入預覽圖來快速微調





調整到剛剛好的位置，就大功告成啦！實際上就會像右圖這樣，是不是很可愛呢？





換上復古的油燈跟相機也很有味道呢！立體的邊緣設計看起來也很特別哦！