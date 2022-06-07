「SLNG81」學習控制角度的彈弓物理遊戲

「SLNG81」是一款看起來很單純的彈弓遊戲，只要能精巧的控制射擊角度，基本上任何的謎題都難不到你！一開始每位玩家都會有 200 顆球，無論如何射擊，只要球不掉落平台，都可以一直重覆的嘗試直到成功將它投向終點，但若不小心掉落，就會扣除 1 顆球數

關卡由天藍色的背景與數個幾何方塊加上一顆小白球所組成，每個關卡都會依循著一個主題設計出各種挑戰機關，每次的嘗試都會在畫面中留下軌跡，當不慎失敗時，下回就能參考前次的經驗來調整射擊的角度與力道，失敗再多次都沒有關，只是畫面的軌跡會越來越混亂而已。

如果失敗次數多到程式都受不了的時候，它還會偷偷的用虛線路徑來提示你哦！基本上只要跟著提示路徑走，都能成功過關的遊戲並沒有明確說明總關卡數，只有在成功過關時，才會解鎖下一個關卡，不過既然遊戲名稱裡包含 81，也許就有 81 關，雖然 200 顆球數對上 81 關看來綽綽有餘，但還是要謹慎的分配啊～否則球數用盡就只能透過觀看廣告來取得有限的小白球或是付費購買更多額外的球數啦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：SLNG81 軟體語言：簡體中文,英文 開發人員：CI Labs 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 7.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後就會從第一關開始，在任意的地方向下拉就能拉出射擊線，調整好角度與力道後放手，小白球就會彈出去





小白球如果不小心掉落平台，右上角的球數就會扣 1 顆前面曾經走過的路線都會保留在畫面上，可用來參考成功將小白球投到終點位置即可過關





每一關都會有一個主題，也會設計各種不同的難題來考驗玩家的技巧有時還會出現會吞噬小白球的烈日，還有需要先按下按鈕關閉的機關等謎題





如果真的失敗太多次，程式就會大發慈悲的顯示虛線路徑讓玩家參考，跟著走基本上都能過關的唷！





在關卡中點擊左上角可返回關卡列表，下方會顯示剩餘球數，如果真的不夠用時，可點入「了解更多」觀看廣告免費取得 10 顆球，也可以付費購買更多額外的球數