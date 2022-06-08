「VectorWiki」全球知名品牌 Logo 圖片免費下載，提供 SVG、PNG 格式！

每間企業都一定會有其專屬的品牌 Logo，當在製作簡報或是想要在網站上展示合作夥伴、介紹品牌相關的資訊時，就會放上他們的 Logo 圖來代表，，

而一般最常見的作法，就是直接 Google 搜尋，或是到品牌的官方網站去擷取使用，但這樣通常取得的 Logo 圖品質都不會太高。

「VectorWiki」是一個專門收集全球知名品牌 Logo 圖片的網站，目前已有超過 12 萬個，透過關鍵字就能很容易找到需要的品牌 Logo 圖，基本上都有提供 SVG 與 PNG 格式，可以輕鬆的運用在 Figma、Sketch、Photoshop、Adobe XD 等設計軟體之中。直接點擊就能下載，不需要註冊登入或是其它更多的步驟。

網站也有提供讓企業自行上傳品牌 Logo 供使用者自行取用，不過這功能就需要先註冊帳號，可選擇使用 Email 註冊或是透過 Google 帳號來登入。有需要的朋友可參考看看。

網頁畫面：

開啟網站後，可直接輸入品牌名稱來搜尋。





或者可以點擊右上角的「Browse」或是拖曳到網頁下方都可以找到目錄，可使用品牌開頭的字母或數字來篩選。





同一個品牌也可能會有多種 Logo 圖可下載。





點入需要的 Logo 圖，就可以在下方選擇下載 SVG 或 PNG 格式。