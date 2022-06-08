「そろばん電卓」帶有算盤的特殊計算機

       

有學過珠算的朋友，對於算盤的撥珠方式應該都還記憶猶新吧！那就好像是用肌肉來記憶一樣，就算時間再久，，

當觸碰到算盤的那一刻，還是能立即上手。不過對於初學者來說，這撥珠方式還是得多加練習操作起來才會更直覺快速。

如果你對於算盤的撥珠方式有些記憶退化，或是想要自學珠算的話，「そろばん電卓」這個帶有算盤的特殊計算機 App，也許可以幫助你更容易掌握撥珠的方法哦！它的使用方式就像一般的計算機，使用鍵盤來輸入數字與運算符號，按下等號或下一個運算符號時，算珠就會開始移動，就像有人在撥動算盤計算一樣。

可進行加、減、乘、除四則運算，如果是想學習撥珠的方式，還可以調慢撥珠的速度，以便仔細觀察唷！不過要拿來當做一般的計算機使用還是不太方便的，因為除了它的數字鍵盤排列順序有些微妙外，也無法進行小數點的計算。不過對於想學習珠算加減法的朋友，應該還是有些幫助的，有需要的朋友可以下載來試試。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：そろばん電卓
  • 軟體語言：日文
  • 開發人員：suzuki katsuya
  • 官方網站：http://app.nekobatsu.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 6.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載按這裡
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，使用下方的鍵盤來輸入數字與運算符號，算盤就會開始移動。



    如果覺得算珠移動的速度太快，可點擊算盤開啟選單，點擊「0.50」就可以調整想要的移動速度，數字越大移動越慢。



    最短 0.00 秒，最長可設置為 9.99 秒。輸入後按下「決定」即可保存設定。

    最後更新：06-08, 2022 上午 11:37

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