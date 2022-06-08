「植語錄」畫風超療癒的經典語錄心情日記

       

「植語錄」是一款結合植物與語錄的心情日記 App，每天都會給你一則新的語錄並搭配一個有溫度的手繪植物圖片，一早就能療癒你的心！介面設計從配色到字體都有多種選擇可自由組合，，

無論如何搭都超好看！

這些語錄都來自於古今中外的名人、科學家、作家、歌手等，透過細細咀嚼這些經典的文字，可以為你帶來更多的力量。而植物的部份有超過 300 種的原生植物，每天會隨機出現一種植物，除了會介紹它的名字外，也能了解它的花語哦！另外還能透過簡單的 5 個心情圖示來快速記錄當日的心情。

程式還有提供多種桌面小工具可以使用，將植物或是語錄擺放到桌面上，除了能方便查看外，也能為你的手機桌面帶來一點舒服的氛圍。不過免費版本在功能上有些限制，例如無法看到花語、字體與背景的選擇較少等，如果喜歡「植語錄」帶來的感覺，不妨可以考慮它的月費方案享有更完整的功能。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：植語錄
  • 軟體語言：繁體中文,英文
  • 開發人員：Hau-Ben Shih
  • 官方網站：https://www.instagram.com/moodquotes_app/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 14.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「植語錄」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次開啟「植語錄」可以先搖搖手機，獲得今日的植物與語錄。



    我抽到的是滿天星，接著就可以進入主畫面，看到今天的語錄了，是來自小王子故事中的一句話。



    接下來跟著畫面下方的小手來客製化一下吧！點擊後可先設定想要的背景顏色，免費版本有 5 種可選擇。選擇後再按「下一步」。



    這邊有 2 種免費的字體可以選用，接著就再設定句子更新的時間，就完成基本的設定囉！



    點擊「紀錄心情」就可以簡單從 5 種的心情圖示中，選用符合心情的圖案來快速記錄。點擊左下角的按鈕，可「收藏」喜歡的語錄，也可以使用可愛的字卡來分享哦！



    接著來看看桌面小工具的部份，在桌面空白處長按進入編輯模式後，點擊左上角的「+」就可以在小工具清單中找到「句句-植語錄」。



    有 6 種小工具可以選擇，有單純顯示植物、日期、語錄的，也有植物加語錄或是再加上日期的各種選擇。



    擺在桌面上，大概就是這種感覺～



    點擊右上角可進入選單，這邊就可以查看曾收藏的語錄，還有一直以來的心情紀錄。

    最後更新：06-08, 2022 下午 2:40

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