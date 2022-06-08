「Natural Mirror」高畫質鏡子 App，有打亮、凍結畫面、錄影等功能！

       

一般手邊沒有鏡子的情況下，大多數的人大概會選擇拿起手機，開啟相機功能並切換到前鏡頭來應急一下，，

既然打開相機就能解決的話，為什麼還需要另外下載像「Natural Mirror」這樣的鏡子 App 呢？如果你曾在昏暗的環境下照過手機的前鏡頭，就會了解這款 App 存在的必要性了。

「Natural Mirror」打著 4K 高畫質的名號，提供「Mirror」鏡子與「Video hair check」動態錄影兩大功能，前者可取代一般鏡子的功能，在光線不足的環境下，除了可以調亮螢幕的亮度外，還可開啟夜間模式，在畫面上下各加入一條白色區塊來加強打亮，另外還有拉近與凍結畫面的功能，讓你能更容易看清楚臉部的各種細節。

而「Video hair check」則是使用錄影方式來錄下後面看不到的髮型，或著檢查自己從側面看起來的樣子等，只要點擊螢幕任一處就能開始錄影，錄製完成後，除了可以直接重播外，也可以手動拖曳時間軸，逐格檢查需要確認的地方，錄影的部份也能使用拉近功能來查看細節哦！需要經常確認自身外表的朋友，可以參考看看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Mirror : Natural Mirror
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：sky-nexus Inc.
  • 官方網站：http://www.sky-nexus.com/ios-app/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Natural Mirror」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，可看到鏡子與錄影兩個功能選項。先點入鏡子，有各種功能的說明。



    在上方分別可以調整螢幕亮度，以及開啟打亮功能，會在畫面上下端加入白色色塊來增加亮度，在光線不足的地方，這個功能可以幫上很大的忙。



    下方則可以拉近查看或使用翻轉功能，從別人的角度檢查自己。點擊任一處就可以凍結畫面。



    點擊右上角可進入設定，這邊可以依個人喜歡來做一點功能上的調整，例如維持螢幕亮度、更改按鈕的顏色等。



    點入「Video hair check」，在畫面任一處點擊就能開始錄影。



    錄製完畢後，可點擊重播或是拖曳下方的時間軸逐格查看，點擊右下角的按鈕就能縮放畫面了。

    最後更新：06-08, 2022 下午 4:01

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