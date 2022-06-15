「鏡子 Plus」有凍結、打亮、3D 動態錄影功能的隨身鏡 App

       

之前在介紹「Natural Mirror」這款 iOS 的鏡子 App 時，就有網友問到 Android 手機有沒有類似功能的 App，在經過一番搜尋與比較之後，，

終於找到這款萬中選一的「鏡子 Plus」啦！

「鏡子 Plus」的功能與 iOS 那款基本上很類似，有凍結畫面、局部放大功能，在光線不夠明亮的環境下，也可以透過調整螢幕亮度或是在螢幕四周加上白色區塊來加強打亮，雖然個人覺得這樣的亮度還是稍嫌不足，但聊勝於無囉！

如果想要檢查不同角度或是後方髮型的狀況，就可以切換使用它的「3D」功能，可錄製一小段的影片，並可來回重複播放或透過手動拖拉時間軸來逐格檢查。除此之外，「鏡子 Plus」還有一個快速啟動的功能，只要下拉通知欄就能快速開啟 App 來照鏡子。以上提供給使用 Android 手機的朋友參考囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：鏡子 Plus
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Digitalchemy, LLC
  • 官方網站：https://www.digitalchemy.us/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「鏡子 Plus」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式給予相機的使用權限後，就可以開始使用相機前鏡頭來照鏡子。拖曳下方的控制桿可調整螢幕亮度，右側的控制桿可拉近放大畫面。



    點擊右上角的「電燈泡」可在螢幕四周加上白色區塊增加亮度。按下方的「雪花」按鈕可凍結畫面。



    在下方可切換到「3D」，按下錄影鍵後就可以錄下數秒的畫面，可用來檢查不同的角度或確認後方髮型是否 ok。



    錄製完畢就會自動來回反覆的播放，也可以手動拖曳時間軸來查看特定的畫面。



    下拉通知欄可看到「鏡子 Plus」的快捷按鈕，點擊就能在任何時候快速開啟鏡子。點擊右側的按鈕則可開啟手電筒功能。如果不需要這個快捷按鈕，可在主程式左上角開啟選單，將「快速開啟」功能關閉即可。

    最後更新：06-15, 2022 下午 4:13

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