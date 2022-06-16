「Symbols to Copy」各種很難輸入的特殊符號收集器，點擊即可複製使用！

在電腦上想要輸入一些特殊的符號，通常都可以在中文輸入法按下「Ctrl + Alt + ，」開啟特殊符號表來尋找，，

一些箭頭、三角形、圓形、引號之類的常用符號，基本上都可以在這裡找到，但是特殊符號的世界可不只有這些，如果你需要的符號不在那表中，可以到「Symbols to Copy」這裡來找找。

「Symbols to Copy」收錄了各種一般使用者很難輸入的特殊符號，包含各式的箭頭、希臘字母、拉丁字母、貨幣符號、分數、數學、引號等九大類，雖然可使用搜尋功能，但因為網站是英文介面，除非知道特殊符號的英文名稱，不然大概也只能用瀏覽的方式來尋找囉！但還好分類清楚找起來也不算太困難。

找到需要的特殊符號後，直接點擊「COPY」就能複製使用，如果需要該符號的 Unicode、HTML Code、CSS Code 或 HTML Entity，在網站上也可以找到它們。也許你暫時用不到這些特殊符號，但總有一天可能會用到，不妨就先將「Symbols to Copy」加入收藏吧！

網站名稱：Symbols to Copy 網站網址：https://symbols.wentin.net/

網頁畫面：

開啟網頁後，就可以看到九大分類。





點入分類就能看到所有包含的特殊符號，在右上角還有準備篩選器可以使用，或者點擊「放大鏡」可輸入關鍵字來搜尋。





點擊「COPY」即可複製特殊符來使用。





點擊符號圖示的話，可展開更多選項，可複製 Unicode、HTML Code 等不同格式。