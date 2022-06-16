「Ice Cream Disaster」冰淇淋救援遊戲，挑戰疊高高的極限

       

在一個風和日麗的日子，一台冰淇淋車在路上走著走著，突然有隻海龜闖入，，

冰淇淋車一個不小心翻車了，車上的冰淇淋就通通飛到了空中，玩家必須在冰淇淋掉落之前，用甜筒盡可能的將它們一球接一球的疊起來，疊得越多就能獲得越多的積分！

冰淇淋的口味相當多，共有超過 60 種不同的口味，其中特殊口味的冰淇淋還可以獲得額外的加分，每回合的挑戰可使用 3 個甜筒，在冰淇淋疊高高快要無法平衡時，可以讓角色把它們吃掉，才能保留已獲得的積分，在吃掉前掉落的冰淇淋都是無法累計分數的哦！

遊戲共設計了 9 種不同的角色，8 種有特殊功能且可以進行升級的造型甜筒，利用高級的甜筒，可以更快累積分數。另外還有 9 個不同的關卡主題，除了場景有豐富的變化外，從空中掉下來的障礙物也會跟著主題變換，玩起來更加有趣哦！不過想要解鎖這些新元素，都要靠在遊戲中累積的分數來兌換，所以盡可能接到更多的冰淇淋吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Ice Cream Disaster
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Ramon Bosch
  • 官方網站：https://icecreamdisaster.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    初次開啟會讓玩家選擇語言，進入後會播放一小段的前導故事。



    接著就可以準備開始接冰淇淋了，左右滑動可控制甜筒的位置。



    普通的口味可獲得 1 分，特殊的口味則可以拿到 5 分甚至是 10 分。當覺得快要不平衡時，可點點擊右下角的「甜筒」，主角就會把手上的冰淇淋吃掉，然後用新的甜筒繼續接。當 3 個甜筒都用完時，就會結算成績。



    有時候空中還會掉下一些其它的障礙物，報紙、紙箱等等的物品，會來阻礙我們接冰淇淋。



    但看到紅色的紙盒時，不用躲，因為它可以讓現有的分數加倍哦！



    在首頁可以使用積分來解鎖更多不同的角色、甜筒以及主題關卡。



    在首頁右上角可看到目前已收集到的冰淇淋口味。

    最後更新：06-16, 2022 下午 3:21

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