[限時免費]「Noise Smith」可自由混搭的白噪音播放器，幫助冥想、睡眠、提高專注力！

       

「Noise Smith」是一款設計簡約的白噪音播放工具，主要提供五種的音效主題，分別有都巿、野外、風雨聲、冥想專注以及農場，，

每一個主題當中都有多款的音效可以選用，整體的音質都還蠻不錯的，無論是需要輔助入眠、提高專注力，還是放鬆情緒、進行冥想，都可以找到適合的白噪音來使用。

35 種不同的音效，可跨主題自由搭配，每一種聲音都能獨立調整音量，可創造專屬於自己的空間氛圍，例如以冥想音樂為主，加上一些雨拍打在窗戶的聲音，最後將都巿車陣的吵雜聲調至最小，疊加在背景當中，就能營造一種由遠至近多層次的音景。

程式還有提供播放定時器可使用，除了預設的 15 分鐘、30 分鐘與 60 分鐘外，也開放讓使用者自訂其它需要的播放時長，設定播放 25 分鐘就能搭配番茄鐘工作法來使用，在睡前收聽也可以在指定時間停止播放不用擔心電量問題唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Noise Smith
  • 軟體語言：簡體中文,英文,日文
  • 開發人員：Deng Gao
  • 官方網站：https://news.moon.fm/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 4.1 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    使用方法：

    開啟程式就可以看到 5 大分類，點入就能選擇加入想要的聲音，並可透過下方的滑桿各別調整音量。



    還可以跨不同分類選擇音效，在下方點擊「波浪」圖示就可以展開音效選單，統一調整每個選取的音效音量。



    點擊右上角的「鬧鐘」圖示，可以設定想要的播放計時器，在時間到時就會自動停止。關閉螢幕也可持續播放，在鎖定畫面也有控制器可以操作。

    最後更新：06-17, 2022 上午 11:10

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