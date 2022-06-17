「myTuner Radio」線上收音機，可收聽全球超過 5 萬個廣播電台、Podcast 節目

「myTuner Radio」是一個很豐富的線上收音機網站，在這裡除了可以收聽台灣的各大廣播電台外，還可以找到全球 200 多國、超過 5 萬個廣播電台以及 Podcast 節目，，

包含美國、英國、日本、韓國等，在電腦上可直接於網站上收聽，另外還有 iOS 與 Android 版本可以下載到手機中使用。

開啟網站時會自動顯示所在國家城巿最受歡迎的廣播電台供使用者選擇，也可以另外使用國家或是電台類型來進一步篩選，尋找更多不同的節目。Podcast 的部份也一樣，如果想找一些外語的節目來收聽，透過國家城巿來搜尋會更加簡單。

如果是外語初學者，可在 Podcast 選單中切換到「Kid & Family」的分類，就能找到一些專為兒童所錄製的節目內容。當然也可以使用其它的節目類別，來找到更符合興趣的節目內容。平時就喜歡聽廣播或是 Podcast 的朋友，可以一起來收聽唷！

網頁畫面：

開啟網頁後，在首頁就能看到一些台灣的廣播電台，在左側或下方可以切換到更多不同的國家地區，或是展開「Filter by Genre」用電台類型來篩選。





有些電台點入後，就可以開始播放，不過有些則會再另開一個小視窗來播放。





在上方切換到「PODCASTS」就可以看到一些台灣在地的 Podcast 節目，左側一樣也有提供篩選器可以更快找到感興趣的頻道。





Podcast 的部份會列出頻道的最新集數，點擊即可直接收聽。





利用國家地區來篩選，想聽任何國家的廣播或 Podcast 頻道都沒問題。