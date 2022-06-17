「Solitaire vs. the World」可與全世界玩家拼排名的紙牌接龍遊戲

《紙牌接龍》是幾乎每個人都會玩的遊戲，除了經典的玩法外，還有許多變化版本，，

像是（又稱蜘蛛接龍）、（又稱空檔接龍）等，通常都是單機遊戲，如果自己一個人玩太孤單寂寞覺得的冷的話，可以到「Solitaire vs. the World」這裡來與全世界的玩家一起拼排名！

共有四種接龍遊戲可以選擇，除了前面提到的三種外，還有俄羅斯接龍可以玩唷！每個遊戲都有每日挑戰關卡，挑戰完畢就可以玩隨機關卡，基本上就當以前 Windows 的遊樂場在玩就對了，只是它多了競爭世界排名的機制而已。

除了個人排名外，也有國與國之間的競爭！在遊戲畫面的右側會一直常駐著國家排行榜，不過老實說，不知道它排名的依據是什麼就是了。想要讓自己的國家晉升到前 10 名的話，就盡可能用最短的時間、最少的移動步數完成就對了！喜歡接龍遊戲的朋友，可以一起來拼鬥！

網頁畫面：

點入遊戲網頁就會自動顯示當天的挑戰關卡，右側則可以看到當日的國家排行。





一般的接龍預設是一次翻 3 張的模式，展開左上角的下拉選單，可切換為一次翻 1 張。兩者的排行是分開計算的。





如果牌卡死了，可展開左下角的「New Game」選擇「Restart」重新開始。





將所有的牌都解開後，就過關啦！可在「Username」輸入暱稱，按下「Save」之後就會自動填入囉！點擊下方的日期，可挑戰其它天數的每日挑戰關卡，成功挑戰 10 天、20 天、30 天可拿到不同的獎盃。