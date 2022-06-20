「Tabby Cat」超可愛的瀏覽器新分頁動態小寵物，十多種動物任你選！

       

你的生活中就缺少了那麼點可愛嗎？那就讓「Tabby Cat」來補足吧！它是一款 Google Chrome 瀏覽器的擴充功能，可在開啟新分頁時，隨機顯示一隻會動的小寵物，，

雖然是插畫風格的動態圖案，但萌度還是相當高的，可以在鬱悶的工作或學習期間，為你帶來一點療癒的效果。

除了預設的貓咪外，還有狗狗、企鵝、花豹、熊熊、烏龜、小雞、海獅、兔子、小豬等不同的動物，可指定只使用其中某一種動物，或按下隨機按鈕，每次開啟新分頁就有驚喜，背景顏色也會自動變換，看起來都很有溫馨的感覺哦！

而既然它是一個小寵物，當然也會有一些互動的效果，利用滑鼠游標去撫摸它們，就能看到一些不同的動畫，有時甚至還會為你留下一些好東西，不過那會是什麼東西呢？有時可能是一顆漢堡、有時可能是一片比薩、一個派對帽，隨著時間的過去，會發現更多的東西。

而你也可以用這些小配件來裝扮寵物，如果找到正確的組合，還有機會可以吸引到迷你的貓寶寶出現！聽起來是不是超級可愛呢？有興趣的朋友，可以來試試唷！

▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Tabby Cat
  • 軟體版本：2.0.1
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：1.54MiB
  • 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome
  • 軟體下載按這裡
    •  

    操作畫面：

    開啟下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」，再點擊「新增擴充功能」完成安裝。



    之後開啟新分頁時，就可以看到一隻可愛的小寵物。而且即使都是貓，它們也都有不同的名字唷！點擊左上角的「房子」可開啟寵物列表。



    在列表中有十多種的動物可以選用，如果想要每次都有不同的驚喜，可以點選左上角的「隨機按鈕」。



    偶爾也會出現一些小配件，例如我今天獲得的就是一顆漢堡，拿到的新東西就會被保存在左下角的「手提袋」中，展開就能看到目前收集到的物品，還可以用來裝飾小寵物哦！同樣也能點選「隨機按鈕」讓配件隨機出現。



    如果發現有趣的組合或寵物，還可以點擊右上角的「相機」快照，再點擊生成的網址，就能保存它們囉！

    最後更新：06-20, 2022 上午 11:19

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