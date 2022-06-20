[限時免費] Chess Ace 西洋棋變化版解謎遊戲，加入卡牌元素邊學邊玩超燒腦！

你會玩西洋棋嗎？有因為看了《后翼棄兵》就進入了西洋棋世界嗎？我個人是沒有，因為就算看完《棋靈王》我也沒有學會圍棋！（咦？）

西洋棋感覺真的是太高階的棋類遊戲，有多種不同的棋子，，

而且每一個棋子都有它特定的走法，要全部都記起來之外，還得思考佈局，真的相當不容易啊！不過即使是如此的困難，你還是想要嘗試看看的話，也許可以先來玩一下「Chess Ace」這款西洋淇的變化版解謎遊戲。

「Chess Ace」以西洋棋為主軸，加入了卡牌的元素，透過關卡的方式，讓玩家能慢慢了解每顆西洋棋的走法規則，一步步加深印象，未來在接觸真正的西洋棋時，就能更快上手了！

而它的玩法是要操控西洋棋來收集關卡棋盤上的「梅花」圖案，每個關卡會給玩家幾張西洋棋卡牌，點擊卡牌就能切換使用不同的棋子，若不使用卡牌上的棋子就會恢復使用最低階的士兵。所有的棋子都必須互相的搭配使用，才能在有限的步數內成功將所有的梅花收齊。

玩法蠻特別的，除了考驗玩家的解謎能力外，而且還能邊玩邊學西洋棋的移動規則，感覺相當不錯唷！目前限時免費中，如果對西洋棋既期待又怕受傷害的話，不妨就從「Chess Ace」開始吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Chess Ace 軟體語言：簡體中文,英文 開發人員：MYTHICOWL SP Z O O 官方網站：http://www.mythicowl.com/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 9.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Chess Ace」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

初次開啟遊戲，會先讓你選擇想要使用的主題。在上方可將介面切換為英文。不過語言的選項只影響到首頁，關卡內幾乎不會使用到任何語言。在首頁點擊下方的卡牌就能進入關卡。





紅色標示的是玩家操控中的棋子，第一關只有士兵可以使用，點選棋子時，會以虛線框顯示可移動的位置，利用棋子收集「梅花」圖示即可過關。





在上方會顯示可用步數，必須在步數內將所有的「梅花」都收齊才可過關。除了原本的士兵棋子外，下方會依關卡需要出現一些卡牌，點擊就能切換使用牌上的棋子，點擊棋子一樣會用虛線框顯示可移動位置。接下來就是玩家思考如何搭配使用的時間囉！





有時候，棋盤上會出現「X」不可移動的位置來增加難度。一開始也許會被這些不同的棋子走法搞得很亂，不過會越玩越有趣哦！！