「FOCA Stock」免費 CC0 專業攝影圖片、影片、模版下載

       

「FOCA Stock」是一個高畫質的免費線上圖庫，除了圖片外也有影片可以下載，另外還有多種優質的社群模版，，

包含 Facebook、Instagram 的封面及貼文，可直接於線上進行編輯設計。

網站上所提供的照片與影片皆是站長 Jeffrey Betts 多年來的攝影作品，內容涵蓋相當廣泛，包含自然、人物、商業、城巿街景、工作空間、微距攝影……等，全部都開放 CC0 免費下載，個人或商業用途皆可，無須註冊登入，直接就能下載使用。

圖片的部份除了可下載原始的高解析度檔案外，還可視使用需求，直接設定需要的長寬尺寸再下載，省去後續編輯裁切的動作。影片的部份則僅提供 MP4 格式，可自由的運用在網站、影片、印刷、社群平台、應用程式等各種地方。

 
  • 網站名稱：FOCA Stock
  • 網站網址：https://focastock.com/
    •  

    網站畫面：

    可輸入關鍵字來查找需要的照片、影片或模版，也可以在左上方切換到它們各自的專頁。或從右上角的收藏、目錄、探索等方式來尋找。



    在結果列表上方，還有提供「Filter results」篩選器，可透過類型、目錄、標籤、方向、顏色等條件來更精準找到符合需求的素材。



    找到需要的圖片素材後，可直接點擊右側的「Download photo」下載高解析度檔案，或者點擊右側的箭頭展開下拉選單，下載其它的尺寸或於下方「Custom size」設定需要的特定長寬，再點擊「Download」下載。



    影片的部份，可線上預覽內容，點擊「Downlad video」即可以 MP4 格式下載檔案。



    模版主要提供 Facebook 與 Instagram 的部份，可在左側選擇需要的模版類型。



    點選想要的模版後，就可以進入編輯畫面，將模版調整成需要的內容，再點擊右上角的「Download」即可下載回來使用。

    最後更新：06-15, 2022 下午 12:25

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