「Random users」可無限產生使用者頭像與姓名的佔位圖產生器

       

在設計網頁的初期，通常都會需要使用一些佔位圖來輔助將網頁的雛型撐起來，除了一些形象圖之外，，

若是設計關於使用者的頁面，就會需要一些假用戶的頭像及姓名等，這些若都要自己憑空生出來，真的會很令人頭痛。

「Random users」就是一個可以隨機提供使用者頭像與姓名的佔位圖產生器，每次會產出 12 組，有男生也有女生，網站上還有提供黑白、褐色及彩色 3 種濾鏡可選擇，並可預覽方形與圓形頭像的效果。

如果只需要少量的取用，可直接複製圖片網址、姓名，若是要大量使用，也有提供 API 可以直接透過特定的網址參數來自動產生頭像。而除了真人版的照片頭像外，網站還有 Pixel 風格的頭像可以選用唷！有需要的朋友，可以參考看看。

 
  • 網站名稱：Random users
  • 網站網址：https://xsgames.co/randomusers/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁就會自動生成 12 組的男生頭像，在上方可以切換成女生，如果當前的頭像都不喜歡，只要再次點擊「Male」或「Female」就可以再產生另一組頭像。「Filters」有 3 種濾鏡可切換使用。「Preview shape」則可以預覽不同形狀的頭像圖片。



    點擊姓名就可以複製，圖片的部份可以另存新檔使用，也可以複製圖片網址。



    往下滑可看到「Pixel Avatars」不同風格的頭像，點擊「Generate」可再隨機產出另一組。如果要大量使用的話，可透過 API 會更方便，下方有提供 3 種頭像的網址參數，可直接複製使用。

    最後更新：06-15, 2022 上午 11:09

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