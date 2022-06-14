「爆滿：大亨」遊樂園經營放置遊戲，時間一個不小心就被偷走了呢！

       

「爆滿：大亨」是一款玩起來很療癒的遊樂園經營放置遊戲，與一般的放置型遊戲不同，不只是單純的升級設施來提高營業額，，

另外還加入了一些可以引導遊客動線的設計元素，透過一些裝飾物的擺設，巧妙的讓遊客走入遊樂設施當中，賺到更多的門票錢！

隨著賺到的錢越多，就可以讓遊樂園有更豐富好玩的遊樂設施，除了入場費外，每進入一個設施就要多付一次門票，最後經過禮品店時，還會再從遊客身上剝一層皮，可以賺錢的方法真的是很多元化呢！這遊樂園要是開在真實世界，應該會馬上倒閉才是🤣。

不過遊客可不是每個都那麼好擺平，有些設施排隊排得太長，客人等太久會生氣，如果一路讓他氣到離開，可是會被要求退款的！所以我們還得在洽當的時機，請吉祥物出場，讓這些憤怒或玩到疲累的遊客再次開心起來唷！

基本上不用課金就能玩得很盡興，看著一個又一個的遊客心滿意足的回家，也很令人開心哦！只是一個不小心，時間就會被偷走了，千萬別太沉迷啦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：爆滿：大亨
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：ZeptoLab UK Limited
  • 官方網站：https://www.zeptolab.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 8.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    遊戲雖然看起來好像東西很多，有點複雜，但其實只要跟著箭頭的提示一步步走，就能慢慢將遊樂園建置起來囉！



    每個遊樂設置基本都有門票、座位、排隊人數以及等待時間 4 個項目可以進行升級，每次的升級都需要花費金幣，而且會需要越花越多。



    如果在遊樂施設讓遊客等太久，有些遊客就會生氣，不但不會再繼續玩，還會在離開樂遊的時候要求退款，所以若可以想辦法讓他們在離開前轉換心情，搞不好還能在禮品店消費一番！



    開心小丑就是一個可以讓遊客變開心的設施哦！另外遊戲中還可以透過一些裝飾物的擺設，引導遊客進入遊樂設施，至於該如何安排它們的位置，就留給玩家們自己來摸索體驗啦！

    最後更新：06-14, 2022 下午 5:06

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