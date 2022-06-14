「IMAGE COMPRESSOR」簡單、無廣告的圖片批次壓縮工具

想要讓圖片更方便傳輸或分享，適當縮減圖檔的體積是必要的，現在網路上有很多可以幫圖片瘦身的工具可以選擇，，

不過若你追求的是更簡單、能不受廣告干擾的體驗，那麼「IMAGE COMPRESSOR」絕對是最佳選擇！

「IMAGE COMPRESSOR」是一個可以幫圖片進行壓縮的線上工具，直接將要壓縮的圖檔拖曳到網頁中，就能開始壓縮處理，無論是單張還是多張圖片，使用方式都一樣，在壓縮完成後，即會將圖片製成一個壓縮檔，方便下載保存。

所有的動作都在瀏覽器中完成，圖片不會上傳到伺服器，使用不需註冊，而且完全免費。網頁中沒有任何的廣告，批次處理圖片也沒有數量上的限制，雖然壓縮圖片多少都會讓畫質減損，但基本上在網路上使用都不會有明顯的差異。

目前使用者沒有太多的控制功能，不過開發者有提到未來會加入圖片畫質、壓縮率等控制項，並提供實時預覽，讓使用者可以掌握更多圖片壓縮的細節。

網站名稱：IMAGE COMPRESSOR 網站網址：https://imagecompressr.com/

網頁畫面：

開啟網頁後，點擊「Select Files」即可從電腦中選取要壓縮的圖片，單張、多張都可以，也可以直接將圖片拖曳到網頁的灰色區塊中。





接著等待圖片壓縮的過程，處理速度依圖檔數量而定。





完成壓縮後，就會自動彈出「另存新檔」的視窗，壓縮檔中就會包含已完成瘦身的圖檔們。