可記錄更多夢的細節、追蹤重複次數的「夢境」日記 App

       

每個人幾乎每天都會做夢（不是說白日夢那種），只是有些睡醒後就不記得了，而有些雖然醒來當下還有點印象，，

若沒有特別寫下來，過段時間也是會慢慢的淡忘，只有一些內容比較特別的夢，才會讓人記的比較久。

有些人對於自己的夢境很感興趣，就會在床邊準備紙筆或是利用手機的筆記 App 在睡醒之後立刻將還記得的夢境內容記錄下來，不過這樣的記錄方式並無法有效的管理夢境，若你也有記錄做夢內容的習慣，也許可以考慮搭配這款「夢境」App 來使用。

「夢境」是一個專門用來記錄做夢內容的日記 App，與一般純文字的筆記、備忘錄 App 不同，它規劃了許多的欄位，可以幫助使用者更詳細記下夢境中的各種訊息與元素，甚至還能加入照片或是手繪塗鴉，將夢裡的畫面透過圖片記錄下來。

除了可以詳細的寫下夢境的過程外，還可以列出夢境中出現的一些特殊徵兆，像是地點、人物、天色、動作、情感或其它的物體等，另外也可記錄下夢的質量、持續時間、夢的類型等，之後程式就能利用這些來進行分析與統計，例如可以查看是否有特定的徵兆重複出現過、重複的次數，並可直接回顧出現重複徵兆的夢境內容。

長時間記錄下來，也許會發現自己做了預知夢，或是可以觀察自己的夢境是否有什麼特殊的意義等，感覺還蠻有趣的。程式免費即可使用，不過 PRO 版本可以享有更豐富的功能，有興趣的朋友，可以一起來嘗試寫下自己的夢境日記哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：夢境
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Alan Dalessi
  • 官方網站：https://www.thelostproject.com/dreams/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.2 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「夢境」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，點擊右上角的「+」就可以新增夢境記錄，可先設定睡眠時間，點境「添加新夢境」就能記錄夢的內容。如果沒有做夢也可以單純記錄睡眠時間，在統計分析裡，也會呈現沒有做夢的睡眠次數哦！



    夢境的記錄項目還蠻多的，可以有助回想夢境的內容，如果不太了解欄位的意義，可點擊右側的「?」查看說明。



    寫下的夢境都會保存在「日記」列表中，可切換到「統計」查看更多數據的分析，包含有做夢及沒有做夢的睡眠次數、做清醒夢的次數、平均睡眠時間等。



    切換到「徵兆」可以查看有哪些重複出現的夢境元素，點擊右上角的圖示可進入調整查詢期間、重複事件的判斷標準等。



    點擊重複的徵兆就可以查看相關的夢境記錄。

    最後更新：06-14, 2022 上午 11:17

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